Игра на понижение: почему Зеленский решил уволить Малюка именно сейчас

Обидно не то, что Зеленский увольняет Малюка — обидно то, ЗА ЧТО он его увольняет.

Не за незаконное слежение за Бигусами.

Не за тотальную коррупцию среди СБУшного генералитета и вообще в Службе — о которой Василий Васильевич не мог не знать — а значит, по меньшей мере терпел.

Вспомним также, как Малюк рвал на себе рубашку против НАБУ/САП.

Я даже процитирую что он сказал о принятом законе об отмене независимости этих антикоррупционных институтов: "Это будет правильно и логично. Насколько я понимаю, это просто возвращение к Конституции."

Одновременно и параллельно при руководстве Малюка были ликвидированы Татарский, Прилепин, Кива, проведена операция "Паутина", морские дроны Sea Baby фактически освободили Черное море от вражеского флота.

То есть и с точки зрения "войны", и с точки зрения "охранки" — Малюк был добросовестным и послушным, в меру инициативным, в меру смелым. И всегда подчеркнуто-лояльным.

Но две его черты все же не позволяют Зеленскому оставить на должности такого ценного кадра.

И главная из них — это популярность Малюка. По непонятным причинам "простой народ" (С) забывает о его политической заказушности, но помнит о славных подвигах СБУ под руководством Василия Васильевича. Я хз, как так это работает.

Владимир же Зеленский — такой человек, что популярности никак не может простить. Это бьет его прямо в сердце. Рвет ранимую актерскую душу.

Второе, из-за чего Величайший все же избавится от Малюка: потому что у того, как у опытного спецслужбиста, есть инстинкт самосохранения, нюх на Большие Проблемы лично для себя.

И этот инстинкт подсказал Малюку не идти на откровенные фальсификации против противников режима во время последнего политического кризиса в Верховной Раде (вызванного разоблачением НАБУ "системы заказных голосований").

Мощный Лидер сделал вид: "ну ладно, не прокатило" — но не забыл и не простил. Потому что это был страшный удар по самолюбию человека, который не переносит даже намека на тень неповиновения или нелояльности.

Ну и последняя из возможных причин принудительного окончания карьеры В. В. Малюка: имитация реформ, чем так любит заниматься его любимый шеф. Вместо решать проблемы — он просто меняет таблички. Вместо тушить пожар — "гарант" перекрашивает пожарный гидрант. Вот и сейчас: все обсуждают "кадровые ротации" — но гораздо меньше говорят, "есть ли в этом хоть какой-то смысл для страны".

Почему за Малюка заступаются Мадяр, Редис и Драпатый — также вполне понятно. Они видят его только со своей стороны — как эффективного боевого побратима. И не видят (или не хотят видеть) в нем угрозы — политической или электоральной. Потому что это их не интересует. Пока что. Вроде бы.

Они почему-то не считают реальной угрозу, например того, что Малюк или другой Глава СБУ по команде из Офиса сфальсифицируют против них дела и по-своевольному бросят за решетку — просто из-за "чрезмерной" популярности. Для Малюка это неприемлемо, но будет ли так считать следующий глава СБУ — неизвестно.

Возможно, Малюк слишком сильно держится за эти свои моральные ограничения, за понятие офицерской чести, за "интересы государства" в конце концов — и поэтому ему уже не место в Системе Зеленского. Для него Малюк — уже "отработанный ресурс".

За заслуги перед ним лично — Зеленский его поблагодарит, но отправит на политическую пенсию: где-то в леса СВР или еще куда-то в ж..пу мира.

Идеальное решение, чтобы потенциальные избиратели начали кого-то постепенно забывать — отправить послом, далеко за пределы Украины.

Это вариант, многократно проверенный Зе-властью для "слишком популярных".

