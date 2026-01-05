Кадровый ребус Зеленского: почему Василий Малюк уходит с должности главы СБУ

Решение об отставке главы СБУ Василия Малюка стало одним из самых резонансных кадровых сигналов начала года. Несмотря на отсутствие публичных претензий к его работе, ситуация вокруг спецслужбы обнажила внутреннее напряжение в силовом блоке и поставила вопрос о реальных мотивах переформатирования власти. Фокус выяснил, что стоит за этими изменениями и какие сценарии рассматривают в политических кругах.

Председатель Службы безопасности Украины Василий Малюк согласился подать в отставку с должности главы спецслужбы. Такую информацию подтверждают сразу несколько источников в украинских медиа и политических кругах.

По данным изданий, под давлением президентской администрации и после нескольких консультаций с Владимиром Зеленским Малюк написал соответствующее заявление, которое планируют официально обнародовать сегодня, 5 января.

В пресс-релизах и источниках в парламенте отмечают, что процедура увольнения еще требует голосования Верховной Рады — для этого необходимо не менее 226 голосов нардепов. Однако на данный момент, по словам собеседников изданий, такое количество голосов в зале не гарантировано.

В окружении главы СБУ считают, что отставка может быть реакцией администрации президента на политические противоречия вокруг спецслужбы и слабые стороны сотрудничества с другими силовыми структурами, в частности во время резонансных расследований в столице.

При этом в среде военных и общественных активистов были публичные обращения в защиту Малюка, которые подчеркивали важность стабильности руководства спецслужбы во время войны.

Ожидается, что после отставки исполняющим обязанности главы СБУ может стать генерал Евгений Хмара, который сейчас возглавляет Центр специальных операций "А" спецслужбы.

Отставка Малюка: почему кадровые изменения коснулись СБУ

По мнению военного эксперта, бывшего сотрудника СБУ Ивана Ступака, логика кадровых решений в силовом блоке пока выглядит неочевидной.

"Когда происходят кадровые изменения — неважно, в гражданском или государственном секторе, — обычно есть два варианта. Или человека повышают, потому что он чрезвычайно эффективен как руководитель. Или его увольняют, потому что есть серьезные претензии к работе", — объясняет Фокусу Ступак.

По его словам, в случае с Василием Малюком второй сценарий выглядит маловероятным.

"До последнего времени к Малюку не было системных претензий. Даже люди, которые скептически к нему относились, не могли назвать конкретных провалов в работе СБУ. Я откровенно не видел серьезных упреков к его деятельности", — отмечает эксперт.

На этом фоне резкое появление информации о возможной отставке, по мнению Ступака, может иметь политическую подоплеку.

"В профессиональной среде давно говорят о сложных межличностных раскладах между руководителями силового блока, в частности между Кириллом Будановым и Василием Малюком. Создается впечатление, что здесь речь может идти не только об управленческой эффективности, но и о внутренних конфликтах", — говорит он.

Отдельно эксперт обращает внимание на риски для самой Службы безопасности Украины в случае смены руководства.

"Смена главы СБУ — это всегда два-три месяца адаптации. Мы говорим о структуре с десятками тысяч сотрудников и большим количеством департаментов. В этот период система переходит в режим самосохранения: минимум инициатив, максимум рутины", — объясняет Ступак.

По его словам, это неизбежно влияет на оперативную эффективность спецслужбы.

"Люди избегают рисков, потому что любая инициатива может обернуться проблемами. В результате служба временно ослабевает — и это происходит в критический для страны момент", — отмечает он.

Кроме того, Ступак указывает на общие проблемы с кадровым резервом во власти.

"Складывается впечатление, что управленческая скамейка очень короткая. Одних и тех же людей постоянно перебрасывают между должностями в надежде найти удачную комбинацию. Это больше похоже на эксперимент, чем на системную кадровую политику", — заключает эксперт.

Почему увольняют Малюка: теории и причины

Эксперты сходятся во мнении, что возможные кадровые перестановки в силовом блоке — в частности вокруг СБУ — являются частью более широкого переформатирования системы власти, которое президент Владимир Зеленский проводит в ситуации ограниченного кадрового резерва и роста внутренних рисков.

Политолог Игорь Рейтерович считает, что проблема короткой "скамейки запасных" у Зеленского существует давно и со временем лишь обострилась.

"Это история еще с 2019 года. Людей из этой условной скамейки запасных выбывало значительно больше, чем приходило новых. Поэтому сейчас президент фактически может только переставлять фигуры на доске, но не рискует привлекать кого-то нового — и, думаю, уже не рискнет до конца каденции", — отмечает Рейтерович.

По его словам, ключевая причина — сомнения в лояльности потенциальных новых фигур и страх перед их политическими амбициями в условиях неопределенности относительно будущего самого президента.

"Зеленский пытается переформатировать систему, сделать ее более централизованной и управляемой, но не меняя ее логики. Поэтому назначение Кирилла Буданова во главе Офиса президента — это серьезное кадровое изменение, но не создание новой системы. Он будет работать в рамках той модели, которая уже была выстроена", — объясняет Фокусу политолог.

В то же время по словам Рейтеровича, даже это назначение сопровождается предохранителями.

"Назначая Буданова, Зеленский одновременно создает для него ограничения — через другие кадровые решения. Это касается и ситуации вокруг СБУ, которая выглядит особенно непонятной", — добавляет эксперт.

В свою очередь политолог Олег Постернак очерчивает две основные версии происходящего вокруг возможного увольнения Василия Малюка.

"В политических кругах существуют два мнения. Первая — что в этой истории есть личный фактор. По информации источников, в свое время Андрей Ермак имел серьезные претензии к Малюку из-за того, что тот не защитил его в историях с НАБУ и САП", — говорит Постернак.

По его словам, если информация о возможном назначении во главе СБУ фигуры, которую считают приближенной к Ермаку, подтвердится, эта версия будет иметь основания.

"Тогда это будет выглядеть как запоздалая сатисфакция — устранение Малюка за то, что он не пошел на выполнение политических требований", — объясняет Фокусу политолог.

Вторая версия, по словам Постернака, связана с международным контекстом и последствиями визита Зеленского в США.

"Кадровые ротации начались после поездки президента в Мар-а-Лаго и контактов с американской стороной. Назначение Буданова, увольнение ряда людей, которых считали связанными с Ермаком, — все это может быть частью попытки очистить систему от фигур, ассоциированных со скандалами вокруг НАБУ, САП и дела Миндича", — отмечает он.

При этом окончательная конфигурация, по словам эксперта, будет зависеть от того, кого именно назначат во главе СБУ.

"Если это будет человек из орбиты Ермака — теневое влияние сохраняется. Если же назначат фигуру внесистемную, например Евгения Хмару, — тогда можно говорить, что Зеленский действительно пересобирает матрицу власти, пытаясь обезопасить себя от внутренних заговоров", — заключает Постернак.

Оба эксперта сходятся на том, что история с Малюком выглядит нетипично: при отсутствии публичных претензий к его профессиональной работе кадровое решение скорее свидетельствует о политическом напряжении внутри системы, чем об управленческих провалах. В то же время окончательную точку в этой истории еще должна поставить Верховная Рада, без решения которой отставка главы СБУ невозможна.

Ранее Фокус писал что известно о Евгении Хмаре, начальнике спецподразделения "Альфа" Службы безопасности Украины, который может стать новым руководителем СБУ после отставки Василия Малюка.