Какие спецоперации провел Евгений Хмара: чем известен офицер СБУ, который может сменить Малюка (видео)

Начальник спецподразделения "Альфа" Службы безопасности Украины может стать новым руководителем СБУ после отставки Василия Малюка, написали медиа. Кандидат на должность — боевой офицер, чье подразделение причастно к ударам по российским подразделениям на линии фронта. Кроме того, есть видеорассказ о деталях боев в Черном море, благодаря которым освободили остров Змеиный после 126-дневной оккупации. Чем интересны спецоперации, которые провел Евгений Хмара?

Окончательного решения о назначении Хмары вместо Малюка пока нет, как и нет решения Верховной Рады, которая должна утвердить отставку руководителя СБУ. Тем временем Фокус собрал данные о биографии кандидата и о спецоперациях с его участием, о которых сообщили официально. Одна из спецопераций — освобождение острова Змеиный, к которой был непосредственно причастен Евгений Хмара.

Хмара вместо Малюка — биография руководителя "Альфы"

Евгений Хмара — кадровый военнослужащий СБУ, генерал-майор. Медиа начали о нем писать с 2023 года, а о предыдущей деятельности данных нет. Известно, что в 2023 году он стал руководителем Центра спецопераций по борьбе с терроризмом и в том же году получил воинское звание бригадный генерал. В 2024 году Евгений Хмара получил звание генерал-майора. 25 августа 2025 года президент Украины Владимир Зеленский назначил офицера руководителем Центра специальных операций "А" СБУ.

В сети есть информация о наградах Евгения Леонидовича Хмары. Выяснилось, что 21 марта 2019 года в то время подполковник Хмара получил орден Даниила Галицкого — государственную награду, которая вручается за "безупречное служение Украинскому народу".

Какие спецоперации провел Евгений Хмара

Спецоперация, в которой участвовал Евгений Хмара, — это освобождение острова Змеиный в июне 2022 года. В разговоре с журналисткой Раминой Эсхакзай военный прежде всего рассказал об особенностях ЦСО "А", в состав которого входят высококвалифицированные бойцы. Среди прочего, в состав ЦСО входит подразделение, которое специально тренируется для боев в море и имеет навыки водолазных работ, и именно эти специалисты были необходимы для освобождения острова Змеиный.

"На Змеиный несколько наших боевых групп доставили вертолетами. Они вылетели с аэродрома на материковой части и шли на сверхмалой высоте", — пояснил руководитель спецоперации с позывным "Кот", говорится в статье на портале СБУ.

На видео слышно, как военной СБУ и ГУР вели бои непосредственно на острове и с какими сложностями брали укрепленные бетонные бункеры, в которых прятались россияне. Во время взятия одного из таких бункеров погибли бойцы ГУР, потратили половину зарядов противотанковых гранатометов, и в конце использовали возможности БпЛА "Байрактар" для уничтожения противника.

По словам офицера, принимавшего участие в планировании и реализации спецоперации, это была "знаковая победа", которая дала возможность Украине разблокировать Черное море. Кроме того, украинская победа была не только военная, но и "психологическая и экономическая", добавил Евгений Хмара.

Прессслужба СБУ также добавила, что центр "А" проводил спецоперации по обезвреживанию противника во время наступления ВС РФ на Киев, в боях под Северодонецком, Бахмутом, Белогоровкой и т.д. Кроме того, участвовали в боях на юге (Николаевщина, Херсонщина) и по всему южному и восточному фронту. 2 января 2026 года подразделение "А" отчиталось о поражении 1981 цели в течение последних двух недель.

Хмара вместо Малюка - удары ЦСО "А" СБУ

Отметим, утром 5 января народный депутат Алексей Гончаренко и медиа "Украинская правда" сообщили о решении руководителя СБУ Василия Малюка уйти в отставку. Неназванные источники уточнили, что Малюк сначала сопротивлялся планам президента, но потом согласился ради спокойствия в государстве.

Напоминаем, 2 января Зеленский назначил Кирилла Буданова главой офиса президента: в то время руководитель ГУР согласился с предложением главы государства. Тем временем медиа озвучили имя человека, который станет преемником Буданова на предыдущей должности.