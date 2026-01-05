Які спецоперації провів Євген Хмара: чим відомий офіцер СБУ, який може змінити Малюка (відео)

Начальник спецпідрозділу "Альфа" Служби безпеки України може стати новим керівником СБУ після відставки Василя Малюка, написали медіа. Кандидат на посаду — бойовий офіцер, чий підрозділ причетний до ударів по російських підрозділах на лінії фронту. Крім того, є відеорозповідь про деталі боїв у Чорному морі, завдяки яким звільнили острів Зміїний після 126-денної окупації. Чим цікаві спецоперації, які провів Євген Хмара?

Остаточного рішення про призначення Хмари замість Малюка поки немає, як і немає рішення Верховної Ради, яка повинна затвердити відставку керівника СБУ. Тим часом Фокус зібрав дані про біографію кандидата і про спецоперації за його участю, про які повідомили офіційно. Одна зі спецоперацій — звільнення острова Зміїний, до якої був безпосередньо причетний Євген Хмара.

Хмара замість Малюка — біографія керівника "Альфи"

Євген Хмара — кадровий військовослужбовець СБУ, генерал-майор. Медіа почали про нього писати з 2023 року, а про попередню діяльність даних немає. Відомо, що у 2023 році він став керівником Центру спецоперацій для боротьби з тероризмом і у тому ж році отримав військове звання бригадний генерал. У 2024 році Євген Хмара отримав звання генерал-майора. 25 серпня 2025 року президент України Володимир Зеленський призначив офіцера керівником Центру спеціальних операцій "А" СБУ.

Відео дня

У мережі є інформація про нагороди Євгена Леонідовича Хмари. З'ясувалось, що 21 березня 2019 року на той час підполковник Хмара отримав орден Данила Галицького — державну нагороду, яка вручається за "бездоганне служіння Українському народові".

Які спецоперації провів Євген Хмара

Спецоперація, у якій брав участь Євген Хмара, — це звільнення острова Зміїний у червні 2022 року. У розмові з журналісткою Раміною Есхакзай військовий найперше розповів про особливості ЦСО "А", до складу якого входять висококваліфіковані бійці. Серед іншого, до складу ЦСО входить підрозділ, який спеціально тренується для боїв у морі та має навички водолазних робіт, і саме ці фахівці були необхідні для звільнення острова Зміїний.

"На Зміїний кілька наших бойових груп доставили вертольотами. Вони вилетіли з аеродрому на материковій частині і йшли на надмалій висоті", — пояснив керівник спецоперації з позивним "Кот", ідеться у статті на порталі СБУ.

На відео чути, як військовій СБУ та ГУР вели бої безпосередньо на острові і з якими складнощами брали укріплені бетонні бункери, в яких ховались росіяни. Під час взяття одного за таких бункерів загинули бійці ГУР, витратили половину зарядів протитанкових гранатометів, і врешті використали можливості БпЛА "Байрактар" для знищення противника.

Зі слів офіцера, який брав участь у плануванні та реалізації спецоперації, це була "знакова перемога", яка дала можливість Україні розблокувати Чорне море. Крім того, українська перемога була не лише військова, а й "психологічна та економічна", додав Євген Хмара.

Пресслужба СБУ також додала, що центр "А" проводили спецоперації зі знешкодження противника під час наступу ЗС РФ на Київ, у боях під Сєвєродонецьком, Бахмутом, Білогорівкою та ін. Крім того, брали участь у боях на півдні (Миколаївщина, Херсонщина) та по всьому південному та східному фронту. 2 січня 2026 року підрозділ "А" відзвітував про ураження 1981 цілі протягом останніх двох тижнів.

Хмара замість Малюка - деталі ударів ЦСО "А" СБУ

Зазначимо, зранку 5 січня народний депутат Олексій Гончаренко та медіа "Українська правда" повідомили про рішення керівника СБУ Василя Малюка піти у відставку. Неназвані джерела уточнили, що Малюк спершу опирався планам президента, але згодом погодився задля спокою в державі.

Нагадуємо, 2 січня Зеленський призначив Кирила Буданова главою офісу президента: на той час керівник ГУР погодився з пропозицією глави держави. Тим часом медіа озвучили ім'я людини, яка стане наступником Буданова на попередній посаді.