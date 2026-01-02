Кирило Буданов очолить Офіс президента: подробиці від Зеленського

Президент України Володимир Зеленський оголосив про кадрові зміни в керівництві держави, запропонувавши очільнику ГУР Кирилу Буданову посаду керівника Офісу Президента.

Про це Володимир Зеленський повідомив на своїй сторінці в Telegram-каналі. За його словами, він провів зустріч із Кирилом Будановим і запропонував йому зайняти посаду керівника Офісу Президента України.

Глава держави зазначив, що нині для України першочерговими є питання безпеки, розвиток Сил оборони та безпеки України, а також дипломатичний трек у перемовинах. Саме на виконання цих завдань, за словами Зеленського, має бути спрямована робота Офісу Президента. Ба більше, на думку президента, Кирило Буданов має спеціальний досвід у відповідних напрямах і достатній потенціал для досягнення результатів на цій посаді.

"Кирило має спеціальний досвід на цих напрямах та достатню силу для досягнення результатів. Також доручив новому керівнику Офісу Президента у взаємодії із секретарем РНБО України та іншими необхідними керівниками й інституціями оновити і представити на затвердження стратегічні основи оборони та розвитку нашої держави й подальші кроки", — йдеться в дописі Зеленського.

