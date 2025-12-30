ЗМІ назвали нового голову ОП: Зеленський визначився з кандидатом

Владислав Власюк, за даними журналістів, може очолити Офіс президента. До ОП Власюка привела радниця вже колишнього глави ОПУ Андрія Єрмака Дарія Зарівна, з якою вони разом навчалися.

Кандидатом на посаду голови Офісу президента є уповноважений із санкційної політики Владислав Власюк, повідомило "Дзеркало тижня".

Видання зазначає, що Зеленський 30 грудня заявив, що визначився з кандидатурою голови ОП і цією кандидатурою став Владислав Власюк.

В Офіс президента Власюка привела радниця вже колишнього глави ОПУ Андрія Єрмака Дарія Зарівна, з якою вони разом навчалися, а згодом Власюк спрацювався з Єрмаком.

Чим відомий Владислав Власюк

Зеленський призначив Власюка уповноваженим з санкційної політики у 2024 році, з 2020 року Власюк є позаштатним радником ОП — він почав працювати на цій посаді після того, як головою ОП став Андрій Єрмак.

У 2017−2019 роках він був керівником Директорату з прав людини Міністерства юстиції, а у 2015−2016 роках — обіймав керівні посади у Департаменті патрульної поліції.

Також Власюк був директором Департаменту державної реєстрації та нотаріату Мін'юсту.

Нагадаємо, екснардеп Сергій Лещенко повідомляв, що його та Михайла Подоляка після звільнення голови ОП Андрія Єрмака перепризначили на нові посади, проте функції залишились ті самі.

Також нагадаємо, президент України Володимир Зеленський підписав указ про звільнення голови Офісу президента 28 листопада після того, як детективи НАБУ провели обшуки у Єрмака.