У НАБУ підтвердили обшуки в Єрмака

Національне антикорупційне бюро підтвердило, що в голови Офісу президента Андрія Єрмака проводяться обшуки.

Там зазначили, що обшуки проводяться спільно з САП. Про це йдеться в пості НАБУ та пості САП в Telegram.

У бюро наголосили, що слідчі дії санкціоновані і здійснюються в межах розслідування. Також пообіцяли надати деталі згодом.

При цьому нардеп "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко заявив у своєму Telegram, що нібито є три причини, чому проводяться обшуки в Андрія Єрмака, зокрема, одна з них щодо об'єкту, який не згадувався в ЗМІ раніше:

Через те, що віддавав накази силовим органам слідкувати за співробітниками НАБУ та САП.

Участь у схемах Міндіча.

І є ще один обʼєкт, про який поки що не говорили в ЗМІ, який Єрмак віджимав. І це задокументовано.

Нагадаємо, зранку "Українська правда" та нардеп "Голосу" Ярослав Железняк повідомили про проведення обшуків в голови Офісу президента Андрія Єрмака. Загалом в урядовий квартал прийшло близько десяти працівників антикорупційних структур.

25 листопада у НАБУ заявили, що енергетика — не єдина сфера, в якій Національне антикорупційне бюро виявило факти масштабної корупції, а перелік тих, кому оголосили про підозру, — не остаточний. Крім того директор НАБУ зазначив, що незалежність правоохоронних органів має бути посилена.

Перед тим "Українська правда" повідомила, що Андрій Єрмак нібито поставив задачу підконтрольним Офісу президента правоохоронним органам підготувати підозру керівнику Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександру Клименку.