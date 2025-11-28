В НАБУ подтвердили обыски у Ермака

Национальное антикоррупционное бюро подтвердило, что у главы Офиса президента Андрея Ермака проводятся обыски.

Там отметили, что обыски проводятся совместно с САП. Об этом говорится в посте НАБУ и посте САП в Telegram.

В бюро отметили, что следственные действия санкционированы и осуществляются в рамках расследования. Также пообещали предоставить детали позже.

При этом нардеп "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко заявил в своем Telegram, что якобы есть три причины, почему проводятся обыски у Андрея Ермака, в частности, одна из них относительно объекта, который не упоминался в СМИ ранее:

Из-за того, что отдавал приказы силовым органам следить за сотрудниками НАБУ и САП.

Участие в схемах Миндича.

И есть еще один объект, о котором пока не говорили в СМИ, который Ермак отжимал. И это задокументировано.

Напомним, утром "Украинская правда" и нардеп "Голоса" Ярослав Железняк сообщили о проведении обысков у главы Офиса президента Андрея Ермака. Всего в правительственный квартал пришло около десяти работников антикоррупционных структур.

25 ноября в НАБУ заявили, что энергетика — не единственная сфера, в которой Национальное антикоррупционное бюро выявило факты масштабной коррупции, а перечень тех, кому объявили о подозрении, — не окончательный. Кроме того директор НАБУ отметил, что независимость правоохранительных органов должна быть усилена.

Перед тем "Украинская правда" сообщила, что Андрей Ермак якобы поставил задачу подконтрольным Офису президента правоохранительным органам подготовить подозрение руководителю Специализированной антикоррупционной прокуратуры Александру Клименко.