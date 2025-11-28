У Ермака проводят обыски, — УП

У руководителя Офиса президента Андрея Ермака проводят обыски сотрудники НАБУ и САП.

Обыски проходят в правительственном квартале. Об этом сообщает "Украинская правда" и нардеп фракции "Голос" Ярослав Железняк.

В УП сообщили, что на территорию правительственного квартала зашло около 10 сотрудников Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Ярослав Железняк предупредил, что возможно необходимо будет "защищать НАБУ и САП в случае необходимости".

Зеленскому советовали уволить Ермака

Ранее стало известно, что почти все приближенные к президенту Украины Владимиру Зеленскому ключевые представители власти советуют ему уволить Ермака.

Нардеп "Слуги народа" Федор Вениславский отметил, что есть немало депутатов, в том числе из президентской фракции, которые поддерживают увольнение Ермака.

Другой "слуга", Никита Потураев, представил заявление, в котором была представлена политическая позиция ряда однопартийцев и шаги по решению сложившейся ситуации. В то же время в этом заявлении не была упомянута фамилия главы Офиса президента.

Фокус сообщал, что 20 ноября прошла встреча Владимира Зеленского с депутатами фракции "Слуга народа". В частности, депутаты готовы были выдвинуть ультиматум Зеленскому — требовали отставку главы Офиса президента Андрея Ермака. Иначе угрожали сложить мандаты, если требование не будет услышано.

А по информации нардепа "Европейской солидарности" Алексея Гончаренко, Давид Арахамия заявил главе государства о том, что увольнение главы Офиса президента является условием для того, чтобы сохранить монобольшинство, и Рада продолжила свою работу.

Позже нардеп "Слуги народа" Елена Шуляк подтвердила, что депутаты поднимали вопрос увольнения руководителя Офиса президента Андрея Ермака.

В то же время, по информации Фокуса, Зеленский по итогам встречи с депутатами решил не увольнять главу Офиса президента Андрея Ермака. А Ярослав Железняк предупреждал, что Зеленский решил идти в контратаку на всех, кто был причастен к "Миндичгейту".

Кроме того, в СМИ сообщали, что Андрей Ермак поставил задачу готовить подозрение руководителю Специализированной антикоррупционной прокуратуры Александру Клименко.