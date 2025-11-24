Требовали уволить Ермака и не получилось: что происходило на тайной встрече "Слуг народа"

О поспешно созванной встрече народных депутатов, которая состоялась 20 ноября, до сих пор ходили только слухи о том, что там на самом деле происходило. Председатель партии наконец рассказала подробности.

Глава партии "Слуга Народа" Елена Шуляк подтвердила в эфире телемарафона, что на встрече с президентом Владимиром Зеленским депутаты поднимали вопрос увольнения руководителя Офиса президента Андрея Ермака.

На закрытой встрече Владимира Зеленского с фракцией "Слуга народа" 20 ноября действительно подняли вопрос об увольнении руководителя Офиса президента Андрея Ермака, как и писал народный депутат Алексей Гончаренко в день встречи.

Шуляк сообщила, что разговор народных депутатов из фракции "Слуга народа" и с президентом Зеленским был достаточно "эмоциональным, откровенным и искренним".

В начале встречи, по предложению главы фракции Давида Арахамии, "слуги народа" договорились проводить ее на условиях "оффрек" — то есть не под запись. Шуляк признала, что в ее фракции часто трудно придерживаться таких договоренностей, ведь все равно случаются утечки и "сливы" информации.

"Ни для кого уже не секрет, что вопрос об увольнении Андрея Ермака поднимала Марьяна Безуглая. То есть этот вопрос стоял, президент на него дал ответ... Я не могу больше сказать, что этого требуют правила "оффрека", — пояснила Елена Шуляк.

Она отметила, что решение о назначении или увольнении руководителя Офиса президента принимает сам президент Зеленский, а не фракция "Слуга народа".

Напомним, что 20 ноября президент Владимир Зеленский провел встречу с представителями фракции "Слуга народа" и чиновниками. По итогам встречи стало известно, что главу Офиса президента Андрея Ермака, несмотря на слухи, все же не будут увольнять.

Андрей Ермак после встречи уже успел побывать в Женеве, где стал во главе украинской делегации, которая вела переговоры с американцами по мирному плану Трампа.