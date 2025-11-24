Вимагали звільнити Єрмака та не вийшло: що відбувалось на таємній зустрічі "Слуг народу"

Про поспішно скликану зустріч народних депутатів, яка відбулась 20 листопада, до сьогодні ходили тільки чутки про те, що там насправді відбувалось. Голова партії нарешті розповіла подробиці.

Очільниця партії "Слуга Народу" Олена Шуляк підтвердила в ефірі телемарафону, що на зустрічі з президентом Володимиром Зеленським депутати піднімали питання звільнення керівника Офісу президента Андрія Єрмака.

На закритій зустрічі Володимира Зеленського із фракцією "Слуга народу" 20 листопада дійсно порушили питання щодо звільнення керівника Офісу президента Андрія Єрмака, як і писав народний депутат Олексій Гончаренко в день зустрічі.

Шуляк повідомила, що розмова народних депутатів із фракції "Слуга народу" і з президентом Зеленським була досить "емоційною, відвертою та щирою".

На початку зустрічі, за пропозицією очільника фракції Давида Арахамії, "слуги народу" домовилися проводити її на умовах "офрек" — тобто не під запис. Шуляк визнала, що у її фракції часто важко дотримуватися таких домовленостей, адже однаково трапляються витоки і "зливи" інформації.

"Ні для кого вже не є секретом, що питання про звільнення Андрія Єрмака підіймала Мар’яна Безугла. Тобто це питання стояло, президент на нього дав відповідь… Я не можу більше сказати, що цього вимагають правила "офрек", — пояснила Олена Шуляк.

Вона зауважила, що рішення щодо призначення чи звільнення керівника Офісу президента ухвалює сам президент Зеленський, а не фракція "Слуга народу".

Нагадаємо, що 20 листопада президент Володимир Зеленський провів зустріч із представниками фракції "Слуга народу" та урядовцями. За підсумками зустрічі стало відомо, що голову Офісу президента Андрія Єрмака, попри чутки, все ж не звільнятимуть.

Андрій Єрмак після зустрічі вже встиг побувати у Женеві, де став на чолі української делегації, яка вела переговори із американцями щодо мирного плану Трампа.