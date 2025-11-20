Відставки Єрмака не буде, — джерела Фокусу

Президент України Володимир Зеленський вирішив не звільняти главу Офісу президента Андрія Єрмака попри заклики деяких нардепів від Слуги народу.

За даними джерел Фокусу, на зустрічі з нардепами фракції президент Зеленський дав зрозуміти, що звільняти Єрмака не буде. Цю інформацію також підтвердив нардеп Олексій Гончаренко.

Нардеп Мар'яна Безугла запитала у президента, чи планує той звільнити Єрмака та інших чиновників.

"Зеленський сказав, що питання кадрів в Офісі президента — це відповідальність президента і дав зрозуміти, що відставки Єрмака не буде", — наводять слова президента інші ЗМІ.

Гончаренко висловився радикальніше, але уточнив, що Зеленський закликав народних депутатів "триматися разом".

Гончаренко зазначив, що нардепи з фракції "Слуги народу" були збентежені рішенням президента.

Пост Гончаренка про засідання фракції Фото: Алексей Гончаренко / Telegram

Також нардепи на зустрічі обговорювали призначення нових міністрів енергетики та юстиції. Зеленський порадив пропонувати їхні кандидатури прем'єр-міністру Юлії Свириденко. Гончаренко стверджує, що міністром юстиції зроблять Дениса Маслова.

Нагадаємо, раніше нардеп Ігор Кривошеєв заявив, що його на зустріч із президентом Зеленським не пропустили, оскільки він відмовився здавати мобільний телефон.

А народний депутат від партії "Голос" Ярослав Железняк повідомляв ще до засідання фракції, що Зеленський не звільнятиме главу Офісу президента.