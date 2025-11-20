Отставки Ермака не будет, — источники Фокуса

Президент Украины Владимир Зеленский решил не увольнять главу Офиса президента Андрея Ермака несмотря на призывы некоторых нардепов от Слуги народа.

По данным источников Фокуса, на встрече с нардепами фракции президент Зеленский дал понять, что увольнять Ермака не будет. Эту информацию также подтвердил нардеп Алексей Гончаренко.

Нардеп Марьяна Безуглая спросила у президента, планирует ли тот уволить Ермака и других чиновников.

"Зеленский сказал, что вопрос кадров в Офисе президента — это ответственность президента и дал понять, что отставки Ермака не будет", — приводят слова президента другие СМИ.

Гончаренко высказался более радикально, но уточнил, что Зеленский призвал народных депутатов "держаться вместе".

Гончаренко отметил, что нардепы из фракции "Слуги народа" были обескуражены решением президента.

Также нардепы на встрече обсуждали назначение новых министров энергетики и юстиции. Зеленский посоветовал предлагать их кандидатуры премьер-министру Юлии Свириденко. Гончаренко утверждает, что министром юстиции сделают Дениса Маслова.

Напомним, ранее нардеп Игорь Кривошеев заявил, что его на встречу с президентом Зеленским не пропустили, поскольку он отказался сдавать мобильный телефон.

А народный депутат от партии "Голос" Ярослав Железняк сообщал еще до заседания фракции, что Зеленский не будет увольнять главу Офиса президента.