Железняк сообщил, что Зеленский принял решение по Ермаку: "Пойдет в мощную контратаку"

Президент Украины Владимир Зеленский не собирается увольнять главу своего офиса Андрея Ермака.

Несмотря на то, что рейтинг Зеленского упал на 40% за неделю после публикации Национальным антикоррупционным бюро "пленок Миндича", глава государства намерен оставить Ермака, написал народный депутат от партии "Голос" Ярослав Железняк.

"Президент принял решение не увольнять Ермака. Его будет оставлять и идти в контратаку на всех, кто был причастен к "МиндичГейту", — говорится в публикации.

По словам парламентария, сейчас об этом объявят и начнут атаку с "русским следом":

"Сначала медийно — что-то типа как вчера "помойки" Офиса уже начали разгонять что-то о "плане Уиткоффа", и что спецоперация "Мидас" — это принуждение к нему. Ну и дальше мы ожидаем мощную контратаку уже против всех, кто хоть как-то задействован в расследовании. Убежден, что какой-то юридический трэш, чтобы полностью остановить любое распространение информации и расследования".

Железняк призывает "помочь дать последнее сражение системе и максимально распространить информацию".

"Иначе, я боюсь, нас ждут очень плохие времена", — резюмировал депутат.

Тем временем источники Фокуса сообщают, что сегодня вечером у Зеленского запланирована встреча с фракцией "Слуги народа". По информации собеседников, часть депутатов чрезвычайно разъярена ситуацией после расследования НАБУ и "пленок Миндича" и считает, что именно они первыми "выгребают на округах" за скандалы, которые возникают на уровне правительства и Офиса президента.

В свою очередь инсайдеры, приближенные к Офису президента, не верят в увольнение Ермака.

Напомним, накануне народный депутат Никита Потураев обнародовал заявление группы депутатов "Слуги народа", которая требует создания нового Кабмина без "своих людей".