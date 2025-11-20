Железняк повідомив, що Зеленський ухвалив рішення щодо Єрмака: "Піде в потужну контратаку"

Президент України Володимир Зеленський не збирається звільняти главу свого офісу Андрія Єрмака.

Незважаючи на те, що рейтинг Зеленського впав на 40% за тиждень після публікації Національним антикорупційним бюро "плівок Міндіча", глава держави має намір залишити Єрмака, написав народний депутат від партії "Голос" Ярослав Железняк.

"Президент прийняв рішення не звільняти Єрмака. Його буде залишати і йти в контратаку на всіх, хто був причетний до "МіндічГейту", — йдеться в публікації.

За словами парламентарія, зараз про це оголосять і почнуть атаку з "російським слідом":

"Спочатку медійно — щось на кшталт як учора "помийки" Офісу вже почали розганяти щось про "план Віткоффа", і що спецоперація "Мідас" — це примушення до нього. Ну і далі ми очікуємо потужну контратаку вже проти всіх, хто хоч якось задіяний у розслідуванні. Переконаний, що якийсь юридичний треш, щоб повністю зупинити будь-яке поширення інформації та розслідування".

Железняк закликає "допомогти дати останній бій системі та максимально поширити інформацію".

"Інакше, я боюся, на нас чекають дуже погані часи", — резюмував депутат.

Тим часом джерела Фокусу повідомляють, що сьогодні ввечері у Зеленського запланована зустріч із фракцією "Слуги народу". За інформацією співрозмовників, частина депутатів надзвичайно розлючена ситуацією після розслідування НАБУ і "плівок Міндіча" і вважає, що саме вони першими "вигрібають на округах" за скандали, які виникають на рівні уряду та Офісу президента.

Натомість інсайдери, наближені до Офісу президента, не вірять у звільнення Єрмака.

Нагадаємо, напередодні народний депутат Микита Потураєв оприлюднив заяву групи депутатів "Слуги народу", яка вимагає створення нового Кабміну без "своїх людей".