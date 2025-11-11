Операция "Мидас": как НАБУ разоблачило "золотую" схему в энергетике и почему дело может не дойти до суда

Пятнадцать месяцев прослушек, десятки обысков и сотни часов аудиозаписей — так НАБУ и САП документировали одну из самых масштабных схем влияния на государственные предприятия. В центре — "Энергоатом" и чиновники, которые, по версии следствия, превратили контракты компании в источник многомиллионных "откатов". Фокус разбирался, как НАБУ расследует такие дела и дойдет ли операция "Мидас" до приговоров.

10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины совместно со Специализированной антикоррупционной прокуратурой объявили о завершении 15-месячного расследования деятельности организованной преступной группы в сфере энергетики. Операция, условно названная "Мидас", предусматривала документирование коррупционных механизмов влияния на стратегические государственные предприятия, прежде всего акционерное общество "Энергоатом".

По данным НАБУ, детективы провели более 70 обысков, привлекая весь личный состав Бюро, и зафиксировали около 1000 часов аудиоразговоров. Основным объектом схемы стало систематическое получение неправомерной выгоды от контрагентов "Энергоатома" в размере 10-15% от стоимости контрактов. Практика принуждения к уплате "откатов" за избежание блокировки платежей или лишения статуса поставщика получила внутреннее название "шлагбаум".

Руководство преступной организации, по версии следствия, обеспечивало контроль над кадровыми назначениями, тендерными процедурами и финансовыми потоками через неформальных "смотрящих". К схеме привлекли бывшего заместителя руководителя Фонда государственного имущества (ныне — советника министра энергетики), экс-правоохранителя на должности исполнительного директора по физической защите "Энергоатома" и других должностных лиц.

НАБУ обнародовало фрагменты разговоров с участием лиц под псевдонимами "Рокет", "Карлсон", "Тенор", где обсуждались механизмы откатов на строительстве защитных сооружений. Народный депутат Ярослав Железняк идентифицировал вероятных участников: бизнесмена Тимура Миндича ("Карлсон") как руководителя группы; Игоря Миронюка ("Рокет") — советника министра энергетики; Дмитрия Басова ("Тенор") — исполнительного директора "Энергоатома". Среди других фигурантов — член НКРЭКУ Сергей Пушкарь, вице-президент "Энергоатома" Якоб Хартмут и, по неофициальным данным, Светлана Гринчук.

В тот же день НАБУ проведены обыски по адресам Миндича, Германа Галущенко и других. По информации источников, Миндич покинул страну за несколько часов до действий правоохранителей.

Министерство энергетики и Кабинет Министров воздерживаются от комментариев. Минюст отметил, что Галущенко оказывает полное содействие правоохранительным органам.

Советник президента Украины по коммуникациям Дмитрий Литвин, отметил, что обязательно должна быть "неотвратимость наказания".

Экс-глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий, комментируя события, поддержал действия НАБУ, отметив необходимость защиты антикоррупционных органов от обвинений во "внешнем управлении".

Операция "Мидас": как действовали детективы

Бывший сотрудник Службы безопасности Украины Иван Ступак подробно объяснил Фокусу методы работы Национального антикоррупционного бюро при документировании преступлений чиновников. По его словам, ключевым элементом является комплексный подход, сочетающий аналитику, оперативно-розыскную деятельность и сотрудничество с гражданами.

"Детективы постоянно мониторят государственные закупки, анализируют базы данных, выявляют компании с историей обналичивания средств. Если такая структура снова появляется в тендерах — начинается проверка всей цепочки", — отмечает Ступак.

Он подчеркивает, что значительная часть дел начинается по заявлениям предпринимателей, с которых требуют взятки за заключение контрактов. В таких случаях заявителю предоставляется техническая поддержка: микрофоны, видеокамеры, GPS-трекеры.

"Человек фиксирует переговоры, передачу средств — и чиновника задерживают с поличным", — объясняет эксперт.

Другим источником информации являются бывшие участники схем, которые по разным причинам — обиды, мести или стремления избежать ответственности — передают НАБУ детальные расклады возможной коррупционной схемы: имена, контакты, адреса офисов.

"Они говорят: "Вот схема, работайте", — добавляет Ступак.

Также бывший сотрудник СБУ подчеркивает, что финансовый мониторинг играет ключевую роль. Расследование одного конвертационного центра может вывести на более масштабную сеть в энергетическом или оборонном секторе. К оперативным методам относятся визуальное наблюдение, прослушивание телефонов, установка скрытых камер и жучков в помещениях и автомобилях. Западные партнеры поставляют современные технологии, но все действия санкционированы судом.

Ступак акцентирует на юридической безупречности процедур.

"Даже если во время нелегального прослушивания зафиксировано признание в убийстве — такие доказательства суд не примет. Нарушение процедуры приведет к закрытию дела и возможным санкциям Европейского суда по правам человека", — предупреждает он.

Таким образом, эффективность антикоррупционных операций зависит от соблюдения процессуальных норм, технических возможностей и гражданской активности.

"Без суда, без процедуры — дело развалится. А с ними — есть шанс довести его до приговора", — заключает эксперт.

Коррупционный скандал с "Энергоатомом": дойдет ли дело до суда

Исполнительный директор ОО "Центр противодействия коррупции" Дарья Каленюк считает, что вероятность успешного завершения расследования существует, при условии сохранения независимости НАБУ и САП.

"Ключевыми факторами являются недопущение давления на детективов, подобного делу Магамедрасулова, и продление полномочий Александра Клименко в должности руководителя САП", — отметила Фокусу Каленюк.

Напомним, что в Верховной Раде зарегистрированы постановления об увольнении министра юстиции Германа Галущенко и министра энергетики Светланы Гринчук. Документы, поданные нардепом Ярославом Железняком, рассмотрят не раньше 18 ноября. Основания — системная коррупция, провалы в энергетике и связи с фигурантами НАБУ.

Также Фокус писал, что Гринчук отреагировала: "Я продолжаю работать и не понимаю претензий правоохранителей". Она надеется на объективное расследование, которое заверит партнеров в прозрачности Украины.

Президент Владимир Зеленский прокомментировал обыски НАБУ и САП в "Энергоатоме", а САП инициировала служебное расследование относительно вероятной утечки данных о следственных действиях. Комиссия проверит возможное предупреждение фигурантов.