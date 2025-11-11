В Минюсте впервые отреагировали на скандал вокруг Галущенко

Спустя сутки после обнародования информации о коррупции в высоких эшелонах власти Национальным антикоррупционним бюром с Специализированной антикоррупционной прокуратурой в Министерстве юстиции Украины дали первый комментарий по ситуации.

Глава ведомства Герман Галущенко, бывший министр энергетики, по информации СМИ, тоже фигурирует в деле об откатах на строительстве защиты на энергообъектах. В Минюсте подтвердили, что были проведены следственные действия в рамках уголовного производства с участием Галущенко.

"Министр оказывает полное содействие правоохранительным органам для обеспечения всестороннего, объективного и беспристрастного расследования. Министерство юстиции последовательно придерживается принципа нулевой толерантности к коррупции. В случае установления вины лица должны быть привлечены к ответственности в установленном судом порядке", – говорится в официальном заявлении.

Сам Галущенко от публичных комментариев воздерживается до завершения соответствующих процессуальных действий.

Как утверждал народный депутат Ярослав Железняк, на пленках, опубликованных НАБУ и САП, Галущенко якобы фигурирует под ником "Профессор".

В Верховной Раде уже зарегистрированы постановления об увольнении министра юстиции, а также министра энергетики Светланы Гринчук, и эти документы будут рассмотрены парламентом не ранее 18 ноября.

Гринчук уже прокомментировала возможную отставку, заявив, что она продолжает работать и не понимает, какие у правоохранителей претензии к ней.

В САП уже инициировали служебное расследование по факту слива информации о следственных действиях.

В САП уже инициировали служебное расследование по факту слива информации о следственных действиях.