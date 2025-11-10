Масштабная коррупция в энергетике: в Раде рассмотрят увольнение двух министров
В Верховной Раде Украины зарегистрировали постановления об увольнении Германа Галущенко и Светланы Гринчук с должности министров юстиции и энергетики соответственно.
Об этом сообщил автор обоих постановлений, народный депутат от партии "Голос" Ярослав Железняк. Он опубликовал скрин с сайта ВРУ, подтверждающий его слова.
Рассмотрение документов состоится 18 ноября. Именно на этот день запланировано ближайшее заседание парламента.
Постановления появились после того, как НАБУ и САП сообщили о проведении операции "Мидас" о коррупции в энергетике с участием высокопоставленных лиц, где, среди прочего, якобы фигурирует министр юстиции Герман Галущенко, ранее занимавший пост главы энергетического ведомства.
Сейчас детективы проводят масштабные обыски у фигурантов расследования и обнародовали первые нарезки аудиоперехватов, где ряд сотрудников энергетических компаний обсуждает "откаты" на строительстве защитных сооружений на объектах энергетики.
Ни Светлана Гринчук, ни Министерство юстиции никак не комментируют происходящее.
Тем временем в Офисе президента Украины устами советника главы государства по коммуникациям Дмитрия Литвина заявили, что для всех причастных в отмывании денег "должна быть неотвратимость наказания".
"И если есть такое обвинение – должны быть подозрения и другие необходимые процессуальные действия, поэтому мы поддерживаем это", – заявил Литвин в комментарии "Суспільне".
Он добавил, что пока было всего несколько видео от НАБУ без юридических деталей, отметив, что как только они появятся, Офис президента будет поддерживать и "другие процессуальные действия".
В свою очередь в "Энергоатоме" подтвердили проведение обысков в офисе компании и выразили готовность сотрудничать со следствием.
Тем временем глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Александр Клименко инициировал расследование по факту утечки деталей расследования.
Как известно, один из фигурантов, бизнесмен и соратник Владимира Зеленского Тимур Миндич, совладелец студии "Квартал 95", выехал из Украины за несколько часов до того, как к нему приехали с обысками детективы САП и НАБУ.
Напомним, Марьяна Безуглая обратилась к СБУ в связи с коррупционным скандалом в энергетике.