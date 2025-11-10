Масштабна корупція в енергетиці: у Раді розглянуть звільнення двох міністрів

У Верховній Раді України зареєстрували постанови про звільнення Германа Галущенка та Світлани Гринчук з посади міністрів юстиції та енергетики відповідно.

Про це повідомив автор обох постанов, народний депутат від партії "Голос" Ярослав Железняк. Він опублікував скрін із сайту ВРУ, що підтверджує його слова.

Розгляд документів відбудеться 18 листопада. Саме на цей день заплановано найближче засідання парламенту.

Постанови з'явилися після того, як НАБУ і САП повідомили про проведення операції "Мідас" щодо корупції в енергетиці за участю високопосадовців, де, серед іншого, нібито фігурує міністр юстиції Герман Галущенко, який раніше обіймав посаду глави енергетичного відомства.

Наразі детективи проводять масштабні обшуки у фігурантів розслідування та оприлюднили перші нарізки аудіоперехоплень, де низка співробітників енергетичних компаній обговорює "відкати" на будівництві захисних споруд на об'єктах енергетики.

Ні Світлана Гринчук, ні Міністерство юстиції ніяк не коментують те, що відбувається.

Тимчасом в Офісі президента України вустами радника голови держави з комунікацій Дмитра Литвина заявили, що для всіх причетних у відмиванні грошей "має бути невідворотність покарання".

"І якщо є таке звинувачення — мають бути підозри та інші необхідні процесуальні дії, тому ми підтримуємо це", — заявив Литвин у коментарі "Суспільному".

Він додав, що поки що було лише кілька відео від НАБУ без юридичних деталей, зазначивши, що щойно вони з'являться, Офіс президента підтримуватиме й "інші процесуальні дії".

Своєю чергою в "Енергоатомі" підтвердили проведення обшуків в офісі компанії та висловили готовність співпрацювати зі слідством.

Тим часом голова Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександр Клименко ініціював розслідування за фактом витоку деталей розслідування.

Як відомо, один із фігурантів, бізнесмен і соратник Володимира Зеленського Тимур Міндіч, співвласник студії "Квартал 95", виїхав з України за кілька годин до того, як до нього приїхали з обшуками детективи САП і НАБУ.

Нагадаємо, Мар'яна Безугла звернулася до СБУ у зв'язку з корупційним скандалом в енергетиці.