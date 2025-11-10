Операція "Мідас": перші деталі скандалу з корупцією в енергетиці (фото, відео)

10 листопада стало відомо, що Національне антикорупційне бюро (НАБУ) і Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) проводять масштабну операцію з викриття корупції у сфері енергетики.

На документування діяльності "високорівневої злочинної організації у сфері енергетики та оборони" детективи витратили 15 місяців і записали 1000 аудіогодин розмов, повідомили в НАБУ. Операція отримала назву "Мідас".

Під час розслідування, стверджують правоохоронці, з'ясувалося, що учасники цієї організації вибудували масштабну корупційну схему впливу на стратегічні підприємства державного сектору, зокрема, акціонерне товариство "НАЕК "Енергоатом".

Операція "Мідас": що відомо

Керівник підрозділу детективів НАБУ Олександр Абакумов розповів, що впродовж 15 місяців роботи проведено понад 70 обшуків, до яких було залучено всіх детективів Бюро.

"Корупція в енергетиці, відмивання грошей, незаконне збагачення", — перераховує Абакумов.

НАБУ також опублікувало перші уривки розмови за участю "Рокета", "Карлсона", "Тенора", де обговорюється схема відкатів на будівництві захисних споруд.

Через дві години після першої публікації детективи розкрили перші деталі схеми. Згідно з оприлюдненими даними, основним напрямком діяльності злочинної організації було систематичне одержання неправомірної вигоди від контрагентів "Енергоатому" в розмірі від 10 до 15% від вартості контрактів.

"Зокрема, контрагентам "Енергоатому" нав'язували умови оплати відкату за уникнення блокування платежів за надані послуги/поставлену продукцію або позбавлення статусу постачальника. Ця практика отримала назву "шлагбаум"", — ідеться в публікації.

До реалізації схеми керівник злочинної організації залучив колишнього заступника керівника Фонду державного майна, який надалі став радником міністра енергетики, а також колишнього правоохоронця, який обіймав посаду виконавчого директора з фізичного захисту та безпеки компанії.

"Використовуючи службові зв'язки в міністерстві та державній компанії, вони забезпечували контроль над кадровими рішеннями, процесами закупівель і рухом фінансових потоків", — наголосили в НАБУ.

Вони додали, що, фактично, управління стратегічним підприємством із річним доходом понад 200 млрд грн здійснювалося не офіційними посадовими особами, а сторонніми особами, які не мали жодних формальних повноважень, проте взяли на себе роль "смотрящих".

У НАБУ розкрили перші деталі грандіозного корупційного скандалу у вищих ешелонах влади

Хто фігурує у справі

Якщо в НАБУ імена фігурантів не розголошують, то народний депутат від партії "Голос" Ярослав Железняк озвучує тих, хто, нібито, є учасниками схематозу. За його словами, це — колишній радник міністра енергетики Ігор Миронюк, виконавчий директор з фізичного захисту та безпеки АТ "НАЕК "Енергоатом" Дмитро Басов, бізнесмен — керівник злочинної організації Тимур Міндіч, а також чотири особи — працівники бек-офісу з легалізації коштів.

Железняк також дає свою розшифровку учасників аудіозапису, згідно з якою Карлсон — це Тимур Міндіч, Професор — Герман Галущенко, екс-міністр енергетики, а зараз — міністр юстиції, тенор — Дмитро Басов, а Рокет — Ігор Миронюк, якого народний депутат називає радником Галущенка та "вічним помічником" Андрія Деркача, українського екс-нардепа, підозрюваного в державній зраді, котрий став сенатором Архангельської області в РФ.

Ще серед фігурантів схем, як стверджує депутат, — член НКРЕКП Сергій Пушкар, який ще три місяці тому був виконавчим директором із правових питань "Енергоатому", а також Якоб Хартмут, віцепрезидент, виконуючий обов'язки члена правління акціонерного товариства "Енергоатому".

"Він вважається прямою окремою фігурою, яка не підпорядковується Галущенку, а прямо Міндічу", — пише автор.

Железняк також натякає, що Світлана Гринчук нібито "була на зарплаті" в учасників схеми.

Підкреслимо, що офіційні держструктури цю інформацію не коментували.

Тим часом Железняк подав до парламенту заяву про звільнення Германа Галущенка з посади міністра юстиції за системну корупцію, провал підготовки до захисту енергетики та зв'язки з Деркачем, а також міністерки енергетики Світлани Гринчук.

"Вона теж представниця інтересів Міндіча в уряді, до цього представляла його інтереси на посаді міністра екології", — написав Железняк.

Наразі в Міністерстві енергетики ситуацію ніяк не коментують. Мовчать поки що і в Кабінеті міністрів України.

Тимур Міндіч: обшуки і втеча з України

"Українська правда" з посиланням на свої джерела повідомила, що детективи НАБУ і САП прийшли з обшуками до Тимура Міндіча. Однак бізнесмен і співвласник студії "Квартал 95", а також соратник президента Володимира Зеленського, виїхав із країни за кілька годин до цього.

Про те, що НАБУ проводять обшуки у Міндіча, написав також Ярослав Железняк.

У Державній прикордонній службі відмовилися коментувати виїзд підприємця. Представник ДПСУ Андрій Демченко в коментарі РБК-Україна заявив, що не має доступу до інформації про виїзд з України Тимура Міндіча 10 листопада.

Паралельно з обшуками у Міндіча, аналогічні дії правоохоронці проводять і у Германа Галущенка, повідомляє РБК із посиланням на свої джерела.

Цікаві знахідки після обшуків у фігурантів розслідування

Що ще відомо про Тимура Міндіча

В опублікованому в березні 2024 року розслідуванні щодо пов'язаної з ОП телекомпанії журналісти Bihus.info зазначали, що один із бенефіціарних власників "Кварталу 95" Тимур Міндіч у березні 2020-го міг кілька разів приїздити до Офісу президента, а під час передвиборчої кампанії 2019-го президент України Володимир Зеленський їздив на його "Мерседесі".

Також журналісти Bihus.Info 20 травня опублікували розслідування про зведення укріплень Збройних сил України в Херсонській і Житомирській областях, розслідувачі з'ясували, що причетні до будівництва компанії можуть мати зв'язок із близьким до Володимира Зеленського бізнесменом Тимуром Міндічем.

Тимур Міндіч — близький соратник президента Володимира Зеленського

14 квітня Ярослав Железняк заявив із посиланням на власні джерела, що Білий дім готував санкції США проти оточення Зеленського, щоб змусити українську владу підписати угоду про ресурси. За словами нардепа, у списках фігурував, зокрема, бізнесмен і продюсер Тимур Міндіч. Железняк також заявляв, що Міндіча називають "гаманцем" Офісу президента і "смотрящим" за будівельною галуззю та енергетикою.

У липні журналісти "Української правди" з посиланням на джерела в бізнес-колах писали, що детективи НАБУ і САП зафіксували розмови Тимура Міндіча під час прослуховування у квартирі, де президент України Володимир Зеленський за п'ять років до того святкував день народження. Цю інформацію правоохоронці також не коментували.

У серпні НАБУ взялося перевіряти Fire Point — одного з головних виробників дронів глибокого удару. Зокрема, детективів цікавило, чи могла компанія вводити уряд в оману щодо вартості своїх дронів та обсягів поставок. Окремо правоохоронці з'ясовували, чи є співвласник студії "Квартал 95" Тимур Міндіч кінцевим бенефіціаром виробника.

Що говорять в Офісі Генерального прокурора

В Офісі Генпрокурора про обшуки у високопосадовців і на момент підготовки матеріалу нічого не повідомляли. Натомість у відомстві відзвітували, що скерували до суду обвинувальний акт стосовно свідка Юсуфа Мамешева у кримінальному провадженні за фактом пособництва детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова та його батька державі-агресору і зловживання впливом — за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 384 КК України (надання завідомо неправдивих показань).

Останніх підозрюють у спробі продажу технічних конопель у РФ.

Своє слово з приводу того, що відбувається, сказав Володимир Кудрицький, ексголова "Укренерго", якого нещодавно заарештували, а потім відпустили під заставу. Слідство вважає, що Кудрицький разом із львівським бізнесменом Олександром Гринкевичем могли бути причетні до шахрайського заволодіння коштами компанії під час проведення тендерів на реконструкцію об'єктів енергосистеми 2018 року. Він послідовно заперечував усі звинувачення проти нього.

"Моя особиста думка — ми саме заради цього в липні захищали НАБУ. І саме тому нам багато років різні покидьки розповідають казки про "зовнішнє управління". Тому що бояться втратити можливість грабувати державу під час війни", — написав Кудрицький у Facebook, поділившись публікацією НАБУ про обшуки і фото з сумками, повними грошей.

Нагадаємо, у травні міністр енергетики Герман Галущенко своїм наказом від 24 жовтня 2024 року звузив ринок перевірки димових і вентиляційних каналів, на який змогла пройти тільки одна фірма — ТОВ "Спеціалізована організація "Спецгаз".

Також повідомлялося, що Росія, за словами міністра Галущенка, за три роки повномасштабного вторгнення завдала понад 30 масованих комплексних ударів по об'єктах енергетичної інфраструктури України.