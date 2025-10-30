Ексглава "Укренерго" Володимир Кудрицький вийшов із СІЗО: за нього внесли майже 14 млн, — ЗМІ

Колишній керівник національної енергетичної компанії "Укренерго" Володимир Кудрицький провів у СІЗО добу.

За нього внесли заставу в розмірі 13,7 млн гривень, повідомляє РБК.

Напередодні Печерський районний суд Києва обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 днів (до 26 грудня) з можливістю вийти під заставу. Відповідне рішення винесла суддя Христина Константинова.

Під час засідання кілька народних депутатів висловили готовність взяти Кудрицького на поруки. Однак суд підтримав позицію прокурорів, які наполягали на утриманні під вартою.

Кудрицького затримали в Трускавці у Львівській області, де він відпочивав разом зі своєю сім'єю, і під конвоєм доправили до Києва. Того ж дня йому повідомили про підозру.

Відео дня

Слідство вважає, що колишній керівник "Укренерго" разом із львівським бізнесменом Олександром Гринкевичем могли бути причетні до шахрайського заволодіння коштами компанії під час проведення тендерів на реконструкцію об'єктів енергосистеми у 2018 році.

Кудрицький заявив, що не згоден із висунутими звинуваченнями і вважає їх безпідставними:

"Я збираюся довести, що підозра абсурдна. Жодного шахрайства або наміру не було, і я не мав жодних контактів із людьми, які могли бути причетними до будь-яких недобросовісних дій".

Раніше він спростував чутки про те, що отримав 40 мільйонів гривень премії

Звільнення Кудрицького і справа проти нього

2 вересня минулого року президент Володимир Зеленський звільнив Володимира Кудрицького з посади голови НЕК "Укренерго". Під час термінового голосування Наглядової ради цю пропозицію підтримали четверо з шести членів.

3 вересня двоє членів Наглядової Ради, які голосували проти, Даніель Доббені та Педер Андерсон подали заяви про дострокове припинення повноважень. Вони заявили, що вважають рішення про дострокове звільнення Кудрицького політично мотивованим і безпідставним.

Сам Кудрицький після звільнення заявив, що питання захищеності підстанцій "Укренерго" це рішення не стосувалося. Він запевнив, що надав детальний звіт по кожному об'єкту, і в Наглядової Ради жодних запитань не було.

6 вересня у ЗМІ інформували, що Кудрицький проігнорував прохання прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури допомогти в розслідуванні однієї справи. Ішлося про махінації одного з його підлеглих під час закупівлі бронежилетів у перші місяці повномасштабної війни.

21 жовтня в будинок до Кудрицького прийшли з обшуками. Вони проводилися нібито у зв'язку з фактами зловживання службовим становищем і заволодіння коштами державної компанії. Як уточнили співрозмовники, йдеться про завищення обсягів рубки лісу і вартості підрядних робіт під час прокладання енергомагістралей.