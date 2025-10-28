Ексглаву "Укренерго" Кудрицького затримано у Львівській області: у чому його підозрюють

Колишнього керівника компанії "Укренерго" Володимира Кудрицького затримано у Львівській області. Йому вже повідомили про підозру в шахрайському заволодінні коштами державного підприємства.

За попередньою кваліфікацією йдеться про шахрайство в особливо великих розмірах і відмивання коштів, отриманих злочинним шляхом, повідомляє "Українська правда" з посиланням на джерела в правоохоронних органах.

Водночас бізнесмену Ігорю Гринкевичку, який перебуває в СІЗО, державне бюро розслідувань оголосило ще одну підозру. Він уже є фігурантом у гучному розслідуванні щодо постачання неякісного одягу для Збройних сил України на понад мільярд гривень.

За версією слідства, Гринкевич і Кудрицький могли заволодіти грошовими коштами державної компанії під час тендерів на реконструкцію об'єктів енергосистеми ще 2018 року.

Ще 21 жовтня ДБР прийшло з обшуками до Кудрицького, якому інкримінували завищення обсягів рубки лісу і вартості підрядних робіт під час прокладання енергомагістралей. Однак, за інформацією журналістів, проти нього відкрито кримінальну справу і через нібито можливі зловживання під час його керівництва "Укренерго".

За словами правоохоронців, слідчі дії здійснюються в межах кримінального провадження щодо можливого зловживання службовим становищем та привласнення коштів державної компанії.

Затримання Володимира Кудрицького Фото: ДБР

На своїй сторінці у Facebook Кудрицький написав, що ситуація з обшуками має "абсурдний вигляд" і зумовлена не стільки процесуальною необхідністю, скільки політичним підтекстом.

"З огляду на те, що навіть при всьому бажанні я не можу знайти своє відношення до вирубки лісу, а головне — що ЖОДНИХ натяків на це в наданих мені документах не було, я схильний вважати, що метою сьогоднішніх подій було лише отримати доступ до мого телефону та почитати, про що там таке цікаве і з ким я листуюся", — ідеться в повідомленні.

Він також спростував чутки про те, що отримав 40 мільйонів гривень премії, і нагадав:

"Закупівельні ціни в "Укренерго" продовжують бути радикально, в рази нижчими, ніж ціни інших енергетичних компаній. Це гарна ілюстрація того, що побудована за попередні роки система управління в компанії досі не дозволяє вводити там "домашні завдання" і що компанії досі довіряють міжнародні донори".

Днем пізніше Кудрицький опублікував ще один пост, де розповів, що був на допиті в ДБР як свідок.

"Моєму здивуванню не було меж, коли виявилося, що всі основні події (включно із сакраментальною вирубкою дерев) відбулися вже після мого звільнення з "Укренерго". Тож невідкладні обшуки з викраденням телефону напевно були потрібні на випадок, якби я перенісся на машині часу з 2024 року у 2025 рік, щоб неправильно ті капосні дерева порубати", — додав він.

Затримання Кудрицького: що сказали в ДБР

Державне бюро розслідувань уже опублікувало офіційну інформацію з приводу затримання. За інформацією ДБР, львівського бізнесмена та колишнього голову "Укренерго" викрили "на шахрайському заволодінні коштами держпідприємства на десятки мільйонів гривень". Кудрицькому вже повідомили про підозру.

Детективи повідомили, що організував схему львівський бізнесмен, якого ДБР уже раніше викрило на закупівлі неякісного одягу для потреб ЗСУ на понад мільярд гривень.

За даними слідства, у 2018 році під час проведення тендерів на реконструкцію зовнішньої огорожі підстанцій Південної та Західної енергосистем посадовець держпідприємства вступив у змову з представниками приватної компанії. На той час він обіймав посаду заступника директора з інвестицій ДП "НЕК "Укренерго".

"За результатами закупівель між сторонами було укладено два договори на загальну суму понад 68 млн. грн. Після цього державне підприємство перерахувало підряднику понад 13,7 млн грн авансових платежів, які зловмисники привласнили без наміру виконувати взяті на себе зобов'язання. Слідство також встановило факти підробки документів, які подавалися для державної реєстрації юридичної особи, що використовувалася у злочинній схемі. Надалі фігуранти здійснили фінансові операції з отриманими коштами, намагаючись надати їм вигляду законних", — ідеться в заяві.

Володимиру Кудрицькому оголосили про підозру

Нагадаємо, у серпні 2024 року одразу дві компанії родини керівниці Хмельницької МСЕК Тетяни Крупи отримали від державної НЕК "Укренерго" гарантоване п'ятирічне фінансування для розвитку бізнесу. Це сталося 22 серпня 2024 року — за два тижні до звільнення з НЕК "Укренерго" вже колишнього керівника Володимира Кудрицького.

У вересні того ж року він проігнорував прохання прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури допомогти в розслідуванні махінацій одного з його підлеглих під час закупівлі бронежилетів у перші місяці війни.

Основним підозрюваним є його підлеглий — начальник Департаменту безпеки ПрАТ "НЕК "Укренерго". Його затримали в червні 2024 року детективи НАБУ і слідчі СБУ.

За даними слідства, у березні 2022 року "Укренерго" придбало 1225 бронежилетів за ціною, яка є більш ніж удвічі вищою за середню пропозицію на ринку. Збитки державним інтересам склали 10,3 млн грн.

Суд заарештував підозрюваного топменеджера "Укренерго". Пізніше Вищий антикорупційний суд зобов'язав слідчих НАБУ перевірити причетність самого Кудрицького до цієї угоди.

Раніше повідомлялося про реакцію Кудрицького на своє звільнення, а також про те, що його звільненням стурбовані представники міжнародних фінансових організацій.