Экс-глава "Укрэнерго" Кудрицкий задержан во Львовской области: в чем его подозревают

Бывший руководитель компании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий задержан во Львовской области. Ему уже сообщили о подозрении в мошенническом завладении средствами государственного предприятия.

По предварительной квалификации речь идет о мошенничестве в особо крупных размерах и отмывании средств, полученных преступным путем, сообщает "Украинская правда" со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

В то же время бизнесмену Игорю Гринкевичку, который находится в СИЗО, государственное бюро расследований объявило еще одно подозрение. Он уже является фигурантом в громком расследовании по поставке некачественной одежды для Вооруженных сил Украины более чем на миллиард гривен.

По версии следствия, Гринкевич и Кудрицкий могли завладеть денежными средствами государственной компании во время тендеров на реконструкцию объектов энергосистемы еще в 2018 году.

Еще 21 октября ГБР пришло с обысками к Кудрицкому, которому вменяли завышение объемов рубки леса и стоимости подрядных работ при прокладке энергомагистралей. Однако, по информации журналистов, против него открыто уголовное дело и из-за якобы возможных злоупотреблений во время его руководства "Укрэнерго".

По словам правоохранителей, следственные действия осуществляются в рамках уголовного производства относительно возможного злоупотребления служебным положением и присвоения средств государственной компании.

На своей странице в Facebook Кудрицкий написал, что ситуация с обысками выглядит "абсурдно" и обусловлена не столько процессуальной необходимостью, сколько политическим подтекстом.

"Учитывая, что даже при всем желании я не могу найти свое отношение к вырубке леса, а главное – что НИКАКИХ намеков на это в предоставленных мне документах не было, я склонен считать, что целью сегодняшних событий было лишь получить доступ к моему телефону и почитать, о чем там такое интересное и с кем я переписываюсь", – говорится в сообщении.

Он также опроверг слухи о том, что получил 40 миллионов гривен премии, и напомнил:

"Закупочные цены в "Укрэнерго" продолжают быть радикально, в разы ниже, чем цены других энергетических компаний. Это хорошая иллюстрация того, что построенная за предыдущие годы система управления в компании до сих пор не позволяет вводить там "домашние задания" и что компании до сих пор доверяют международные доноры".

Днем позже Кудрицкий опубликовал еще один пост, где рассказал, что был на допросе в ГБР в качестве свидетеля.

"Моему удивлению не было предела, когда оказалось, что все основные события (включая сакраментальную вырубку деревьев) произошли уже после моего увольнения из "Укрэнерго". Так что неотложные обыски с похищением телефона наверняка требовались на случай, если бы я перенесся на машине времени с 2024 года в 2025 год, чтобы неправильно те пакостные деревья порубить", – добавил он.

Задержание Кудрицкого: что сказали в ГБР

Государственное бюро расследований уже опубликовало официальную информацию по поводу задержания. По информации ГБР, львовского бизнесмена и бывшего председателя "Укрэнерго" разоблачили "на мошенническом завладении средствами госпредприятия на десятки миллионов гривен". Кудрицкому уже сообщили о подозрении.

Детективы сообщили, что организовал схему львовский бизнесмен, которого ГБР уже ранее разоблачила на закупке некачественной одежды для нужд ВСУ более чем на миллиард гривен.

По данным следствия, в 2018 году во время проведения тендеров на реконструкцию внешнего ограждения подстанций Южной и Западной энергосистем должностное лицо госпредприятия вступило в сговор с представителями частной компании. В то время он занимал должность заместителя директора по инвестициям ГП "НЭК "Укрэнерго".

"По результатам закупок между сторонами было заключено два договора на общую сумму более 68 млн. грн. После этого государственное предприятие перечислило подрядчику более 13,7 млн. грн. авансовых платежей, которые злоумышленники присвоили без намерения выполнять взятые на себя обязательства. Следствие также установило факты подделки документов, которые подавались для государственной регистрации юридического лица, которое использовалось в преступной схеме. В дальнейшем фигуранты совершили финансовые операции с полученными средствами, пытаясь придать им вид законных", – говорится в заявлении.

Владимиру Кудрицкому объявили о подозрении

Напомним, в августе 2024 года сразу две компании семьи руководительницы Хмельницкой МСЭК Татьяны Крупы получили от государственной НЭК "Укрэнерго" гарантированное пятилетнее финансирование для развития бизнеса. Это произошло 22 августа 2024 года — за две недели до увольнения из НЭК "Укрэнерго" уже бывшего руководителя Владимира Кудрицкого.

В сентябре того же года он проигнорировал просьбу прокурора Специализированной антикоррупционной прокуратуры помочь в расследовании махинаций одного из его подчиненных при закупке бронежилетов в первые месяцы войны.

Основным подозреваемым является его подчиненный — начальник Департамента безопасности ЧАО "НЭК "Укрэнерго". Он был задержан в июне 2024 года детективами НАБУ и следователями СБУ.

По данным следствия, в марте 2022 года "Укрэнерго" приобрело 1225 бронежилетов по цене в более чем два раза выше среднего предложения на рынке. Убытки государственным интересам составили 10,3 млн грн.

Суд арестовал подозреваемого топ-менеджера "Укрэнерго". Позже Высший антикоррупционный суд обязал следователей НАБУ проверить причастность самого Кудрицкого к этой сделке.

Ранее сообщалось о реакции Кудрицкого на свое увольнение, а также о том, что его увольнением обеспокоены представители международных финансовых организаций.