Экс-глава "Укрэнерго" Кудрицкий проигнорировал просьбу прокурора САП помочь в деле махинаций на закупке бронежилетов, — СМИ

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Экс-руководитель госпредприятия "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий проигнорировал просьбу прокурора Специализированной антикоррупционной прокуратуры помочь в расследовании махинаций одного из его подчиненных при закупке бронежилетов в первые месяцы войны. Об этом свидетельствует особое мнение судьи Высшего антикоррупционного суда от 13 августа 2024 года, передает УНИАН.

"Как следует из материалов апелляционного производства, 26 июня 2024 года прокурор САП обратился к Председателю правления ЧАО "НЭК "Укрэнерго" с предложением подать в срок до 27 июня 2024 года заявление о привлечении в качестве потерпевшего или письменное согласие на признание потерпевшим в уголовном производстве №62022100130000251", — говорится в судебном документе. "Таким образом, на время обращения с ходатайством об аресте имущества, так же как и на время осуществления апелляционного пересмотра (13 августа — прим.), ЧАО "НЭК "Укрэнерго" в качестве потерпевшего не привлечено и с гражданским иском указанное общество не обращалось."

В материале издания говорится, что Владимир Кудрицкий в этом уголовном производстве проходит как свидетель. Основным подозреваемым является его подчиненный — начальник Департамента безопасности ЧАО "НЭК "Укрэнерго". Он был задержан в июне 2024 года детективами НАБУ и следователями СБУ.

По данным следствия, в марте 2022 года "Укрэнерго" приобрело 1225 бронежилетов по цене в более чем 2 раза выше среднего предложения на рынке. Убытки государственным интересам составили 10,3 млн грн.

Суд арестовал подозреваемого топ-менеджера "Укрэнерго". Позже Высший антикоррупционный суд обязал следователей НАБУ проверить причастность самого Кудрицкого к этой сделке.