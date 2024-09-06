Ексглава "Укренерго" Кудрицький проігнорував прохання прокурора САП допомогти у справі махінацій на закупівлі бронежилетів, — ЗМІ

Related video

Екскерівник держпідприємства "Укренерго" Володимир Кудрицький проігнорував прохання прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури допомогти у розслідуванні махінацій одного з його підлеглих при закупівлі бронежилетів в перші місяці війни. Про це свідчить окрема думка судді Вищого антикорупційного суду від 13 серпня 2024 року, передає УНІАН.

"Як вбачається з матеріалів апеляційного провадження, 26 червня 2024 року прокурор САП звернувся до Голови правління ПрАТ "НЕК "Укренерго" з пропозицією подати в строк до 27 червня 2024 року заяву про залучення у якості потерпілого або ж письмову згоду на визнання потерпілим у кримінальному провадженні №62022100130000251", — йдеться в судовому документі. "Таким чином, на час звернення з клопотанням про арешт майна, так само як і на час здійснення апеляційного перегляду (13 серпня – прим.), ПрАТ "НЕК "УКРЕНЕРГО" у якості потерпілого не залучено та з цивільним позовом вказане товариство не зверталось."

У матеріалі видання йдеться, що Володимир Кудрицький в цьому кримінальному проваджені проходить як свідок. Основним підозрюваним є його підлеглий — начальник Департаменту безпеки ПрАТ "НЕК "Укренерго". Його було затримано в червні 2024 року детективами НАБУ та слідчими СБУ.

За даними слідства, в березні 2022 року "Укренерго" придбало 1225 бронежилетів за ціною в більш ніж 2 рази вищою за середню пропозицію на ринку. Збитки державним інтересам склали 10,3 млн грн.

Суд арештував підозрюваного топменеджера "Укренерго". Пізніше Вищий антикорупційний суд зобов’язав слідчих НАБУ перевірити причетність самого Кудрицького до цієї оборудки.