Кудрицкий успел предоставить государственные гарантии финансирования двух энергокомпаний скандальной главы Хмельницкой МСЭК, — СМИ

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В августе 2024 года сразу две компании семьи руководительницы Хмельницкой МСЭК Татьяны Крупы получили от государственной НЭК "Укрэнерго" гарантированное 5-летнее финансирование для развития бизнеса. Об этом сообщает специализированное издание ExPro со ссылкой на список победителей, передает издание УНИАН.

Это произошло 22 августа — за две недели до увольнения из НЭК "Укрэнерго" уже бывшего руководителя Владимира Кудрицкого.

Сумма гарантированной выплаты компаниям Крупы не раскрывается. Однако договоры, заключенные Кудрицким, предусматривают, что государство берет на себя обязательства при любых условиях оплачивать всю электроэнергию по фиксированной цене в течение 5 лет.

По данным СМИ речь идет о компании "Солар-Инвест" и Холдинговая компания "Энергия Подолья". Владельцами компании является семья Крупы. Как сообщают местные СМИ Хмельницкого, Татьяна Крупа является заслуженным врачом Украины, а также главный врач учреждения, которое назначает инвалидность в Хмельницкой области. Ее муж Владимир Крупа — бывший руководитель аудитслужбы Хмельницкой области, а их сын Александр Крупа сейчас возглавляет Главное управление Пенсионного фонда в Хмельницкой области.

Татьяну Крупу задержало НАБУ 5 октября по подозрению в незаконном обогащении.