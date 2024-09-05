Экс-руководитель "Укрэнерго" Кудрицкий перед увольнением получил премию почти в 40 миллионов гривен

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Глава правления государственной компании "Укрэнерго" написал заявление об отставке по собственному желанию, чтобы получить выходной бонус в размере почти 40 млн грн.

Об этом свидетельствует фрагмент протокольного решения наблюдательного совета компании от 3 сентября, сообщает "Труха". Об этом пишет УНИАН.

Это беспрецедентная сумма выплат руководителю государственного предприятия во время войны.

По решению наблюдательного совета, Кудрицкий должен был получить деньги на свой счет 4 сентября. Эта сумма включает премии за 2021-й и 2022 годы в полном объеме и половину премий за 2023-й и 2024 годы.

Выплата премий в Укрэнерго была отменена на период военного положения, однако перед увольнением Кудрицкий поставил условие: несмотря на войну, заплатить ему бонусы в полном объеме.