Екскерівник "Укренерго" Кудрицький перед звільненням отримав премію майже у 40 мільйонів гривень

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Голова правління державної компанії "Укренерго" написав заяву про відставку за власним бажанням, щоб отримати вихідний бонус у розмірі майже 40 млн грн.

Про це свідчить фрагмент протокольного рішення Наглядової ради компанії від 3 вересня, повідомляє "Труха". Про це пише УНІАН.

Це безпрецедентна сума виплат керівнику державного підприємства під час війни.

За рішенням Наглядової ради, Кудрицький мав отримати гроші на свій рахунок 4 вересня. Ця сума охоплює премії за 2021-й та 2022 роки в повному обсязі та половину премій за 2023-й і 2024 роки.

Виплату премій в "Укренерго" було скасовано на період воєнного стану, однак перед звільненням Кудрицький поставив умову: попри війну, заплатити йому бонуси в повному обсязі.