Энергообъекты защищены и не за государственный счет: Кудрицкий отрицает причины увольнения

Уже бывший глава "Укрэнерго" утверждает, что построено уже 60 защитных энергосооружений. А сам он стал жертвой заказных атак в соцсетях и СМИ.

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Владимир Кудрицкий заявил, что его увольнение Наблюдательным советом с должности главы "Укрэнерго" не касается вопроса защищенности подстанций "Укрэнерго". Об этом он сообщил в заметке на Facebook.

Кудрицкий утверждает, что внеочередное заседание Наблюдательного совета (НС) инициировал он, потому что убежден, что вопрос смены руководителя "Укрэнерго" — полномочия исключительно Наблюдательного совета.

По его словам, и.о. председателя правления "Укрэнерго" назначен Алексей Брехт, который отвечает за эксплуатацию, восстановление и развитие высоковольтной инфраструктуры в энергокомпании.

Также во время наблюдательного совета было принято решение о проведении конкурса на замещение должности главы компании.

"Несмотря на отдельные сообщения в медиа, решение НС относительно моего увольнения не имеет никакого отношения к вопросу защищенности подстанций "Укрэнерго". Я представил членам наблюдательного совета подробный отчет по каждому объекту. И к нему у членов НС никаких вопросов не было", — заявил Кудрицкий.

Кудрицкий утверждает, что на подстанциях "Укрэнерго" построено более 60 антидронових укрытий. На них не потрачено ни одной гривны из государственного бюджета, ведь все они построены за средства международной поддержки.

"Они спасли десятки автотрансформаторов в этом году. Это не означает, что после прилета нескольких десятков ракет энергосистема не почувствует удара. Это означает, что мы сможем быстро, за несколько дней, восстановить ее работу", — отметил он.

Но Кудрицкий утверждает, что в последнее время в анонимных телеграм-каналах и некоторых СМИ была развернута кампания по дискредитации "Укрэнерго".

"Я попросил пресс-службу собрать эти публикации — получился пухленький каталог искусственно распространенных, почти идентичных и бездоказательных сообщений, направленных на разрушение имиджа компании", — заявил бывший глава "Укрэнерго".

Кудрицкий добавил, что его преемник, как и он сам четыре года назад, должен быть избран на прозрачном публичном конкурсе. Также он уверен, что опыт Алексея Брехта и команды "Укрэнерго" обеспечит надлежащую подготовку энергосистемы к тяжелой зиме. А сам он за них будет болеть.

Напомним, заявления о досрочном прекращении полномочий на фоне увольнения Владимира Кудрицкого подали председатель наблюдательного совета "Укрэнерго" Даниэль Доббени и его член Педер Андерсон.

По решению наблюдательного совета НЭК "Укрэнерго" от 2 сентября, Владимир Кудрицкий был уволен с должности главы компании.

Но Фокус писал о том, что увольнением Кудрицкого обеспокоены представители международных финансовых организаций. В письме от Евросоюза, Международной финансовой корпорации и Европейского банка реконструкции и развития премьер-министру Украины Денису Шмыгалю говорится о давлении властей на позицию Наблюдательного совета. Мероприятие указывает на возможные последствия решения: финансирование защиты и восстановления энергосистемы Украины может быть под вопросом.