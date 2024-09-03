Енергооб'єкти захищені і не державним коштом: Кудрицький заперечує причини звільнення

Вже колишній голова "Укренерго" стверджує, що побудовано вже 60 захисних енергоспоруд. А сам він став жертвою замовних атак у соцмережах та ЗМІ.

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Володимир Кудрицький заявив, що його звільнення Наглядовою радою з посади голови "Укренерго" не стосується питання захищеності підстанцій "Укренерго". Про це він повідомив дописі на Facebook.

Кудрицький стверджує, що позачергове засідання Наглядової ради (НР) ініціював він, бо переконаний, що питання зміни керівника "Укренерго" — повноваження виключно Наглядової ради.

За його словами, в.о. голови правління "Укренерго" призначений Олексій Брехт, який відповідає за експлуатацію, відновлення та розвиток високовольтної інфраструктури в енергокомпанії.

Також під час наглядової ради було ухвалене рішення про проведення конкурсу на заміщення посади голови компанії.

"Попри окремі повідомлення в медіа, рішення НР щодо мого звільнення не має жодного стосунку до питання захищеності підстанцій "Укренерго". Я представив членам наглядової ради детальний звіт щодо кожного об’єкту. І до нього у членів НР жодних запитань не було", — заявив Кудрицький.

Кудрицький стверджує, що на підстанціях "Укренерго" побудовано понад 60 антидронових укриттів. На них не витрачено жодної гривні з державного бюджету, адже всі вони побудовані за кошти міжнародної підтримки.

"Вони врятували десятки автотрансформаторів в цьому році. Це не означає, що після прильоту декількох десятків ракет енергосистема не відчує удару. Це означає, що ми зможемо швидко, за декілька днів, відновити її роботу", — зазначив він.

Але Кудрицький стверджує, що останнім часом в анонімних телеграм-каналах і деяких ЗМІ була розгорнута кампанія з дискредитації "Укренерго".

"Я попросив пресслужбу зібрати ці публікації – вийшов пухленький каталог штучно поширених, майже ідентичних та бездоказових повідомлень, які спрямовані на руйнування іміджу компанії", — заявив колишній очільник "Укренерго".

Кудрицький додав, що його наступник, як і він сам чотири роки тому, має бути обраним на прозорому публічному конкурсі. Також він впевнений, що досвід Олексія Брехта та команди "Укренерго" забезпечить належну підготовку енергосистеми до важкої зими. А сам він за них вболіватиме.

Нагадаємо, заяви про дострокове припинення повноважень на тлі звільнення Володимира Кудрицького подали голова наглядової ради "Укренерго" Данієль Доббені та її член Педер Андерсон.

За рішенням наглядової ради НЕК "Укренерго" від 2 вересня, Володимира Кудрицького було звільнено з посади голови компанії.

Але Фокус писав про те, що звільненням Кудрицького стурбовані представники міжнародних фінансових організацій. У листі від Євросоюзу, Міжнародної фінансової корпорації та Європейського банку реконструкції та розвитку прем'єр-міністру України Денису Шмигалю йдеться про тиск влади на позицію Наглядової ради. Захід вказує на можливі наслідки рішення: фінансування захисту та відновлення енергосистеми України може бути під питанням.