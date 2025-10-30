Экс-глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий вышел из СИЗО: за него внесли почти 14 млн, – СМИ

Бывший руководитель национальной энергетической компании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий провел в СИЗО почти сутки.

За него внесли залог в размере 13,7 млн гривен, сообщает РБК.

Накануне Печерский районный суд Киева избрал меру ему пресечения в виде содержание под стражей на 60 дней (до 26 декабря) с возможностью выйти под залог. Соответствующее решение вынесла судья Кристина Константинова.

Во время заседания несколько народных депутатов выразили готовность взять Кудрицкого на поруки. Однако суд поддержал позицию прокуроров, которые настаивали на содержании под стражей.

Кудрицкий был задержан в Трускавце во Львовской области, где отдыхал вместе со своей семьей, и под конвоем доставлен в Киев. В тот же день ему сообщили о подозрении.

Следствие считает, что бывший руководитель "Укрэнерго" вместе с львовским бизнесменом Александром Гринкевичем могли быть причастны к мошенническому завладению средствами компании во время проведения тендеров на реконструкцию объектов энергосистемы в 2018 году.

Кудрицкий заявил, что не согласен с предъявленными обвинениями и считает их безосновательными:

"Я собираюсь доказать, что подозрение абсурдно. Никакого мошенничества или умысла не было, и я не имел никаких контактов с людьми, которые могли быть причастны к каким-либо недобросовестным действиям".

Ранее он опроверг слухи о том, что получил 40 миллионов гривен премии

Увольнение Кудрицкого и дело против него

2 сентября прошлого года президент Владимир Зеленский уволил Владимира Кудрицкого с должности главы НЭК "Укрэнерго". Во время срочного голосования Наблюдательного совета это предложение поддержали четверо из шести членов.

3 сентября двое членов Наблюдательного Совета, которые голосовали против, Даниэль Доббени и Педер Андерсон подали заявления о досрочном прекращении полномочий. Они заявили, что считают решение о досрочном увольнении Кудрицкого политически мотивированным и безосновательным.

Сам Кудрицкий после увольнения заявил, что вопрос защищенности подстанций "Укрэнерго" это решение не касалось. Он заверил, что предоставил подробный отчет по каждому объекту, и у Наблюдательного Совета никаких вопросов не было.

6 сентября в СМИ информировали, что Кудрицкий проигнорировал просьбу прокурора Специализированной антикоррупционной прокуратуры помочь в расследовании одного дела. Речь шла о махинациях одного из его подчиненных при закупке бронежилетов в первые месяцы полномасштабной войны.

21 октября в дом к Кудрицкому пришли с обысками. Они проводились якобы в связи с фактами злоупотребления служебным положением и завладения средствами государственной компании. Как уточнили собеседники, речь идет о завышении объемов рубки леса и стоимости подрядных работ при прокладке энергомагистралей.