Коррупция в "Укрэнерго": к экс-главе Кудрицкому пришли с обысками следователи ГБР, — СМИ

В СМИ со ссылкой на собственные источники сообщили о проведении обысков у бывшего руководителя "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого. Собеседники из правоохранительных органов рассказали, что против него возбуждено не одно дело.

21 октября к Кудрицкому пришло с обысками Государственное бюро расследований. Об этом со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах сообщили в "Экономической правде".

Отмечается, что обыски проводятся в связи с фактами злоупотребления служебным положением и завладения средствами государственной компании. Как уточнили собеседники, речь идет о завышении объемов рубки леса и стоимости подрядных работ при прокладке энергомагистралей.

Правоохранители, по данным СМИ, обыскивают помещения "Укрэнерго", подрядной организации и других, вовлеченных в схему предприятий. В редакции подчеркнули, что правоохранители возбудили против Кудрицкого "не одно уголовное производство", подозревая его в возможных злоупотреблениях во время руководства "Укрэнерго".

Журналисты обратились за комментариями в ГБР и Кудрицкого. На момент публикации в бюро официально не сообщали об обысках у экс-руководителя "Укрэнерго", а сам он это в соцсетях не комментировал.

Напомним, 2 сентября прошлого года президент Владимир Зеленский уволил Владимира Кудрицкого с должности главы НЭК "Укрэнерго". Во время срочного голосования Наблюдательного совета это предложение поддержали четверо из шести членов.

3 сентября двое членов Наблюдательного Совета, которые голосовали против, Даниэль Доббени и Педер Андерсон подали заявления о досрочном прекращении полномочий. Они заявили, что считают решение о досрочном увольнении Кудрицкого политически мотивированным и безосновательным.

Сам Кудрицкий после увольнения заявил, что вопрос защищенности подстанций "Укрэнерго" это решение не касалось. Он заверил, что предоставил подробный отчет по каждому объекту, и у Наблюдательного Совета никаких вопросов не было.

6 сентября в СМИ информировали, что Кудрицкий проигнорировал просьбу прокурора Специализированной антикоррупционной прокуратуры помочь в расследовании одного дела. Речь шла о махинациях одного из его подчиненных при закупке бронежилетов в первые месяцы полномасштабной войны.