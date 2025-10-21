Корупція в "Укренерго": до ексголови Кудрицького прийшли з обшуками слідчі ДБР, — ЗМІ

У ЗМІ з посиланням на власні джерела повідомили про проведення обшуків у колишнього керівника "Укренерго" Володимира Кудрицького. Співрозмовники з правоохоронних органів розповіли, що проти нього порушена не одна справа.

21 жовтня до Кудрицького прийшло з обшуками Державне бюро розслідувань. Про це з посиланням власні джерела у правоохоронних органах повідомили в "Економічній правді".

Зазначається, що обшуки проводяться у зв'язку з фактами зловживання службовим становищем та заволодіння коштами державної компанії. Як уточнили співрозмовники, йдеться про завищення обсягів рубки лісу та вартості підрядних робіт під час прокладання енергомагістралей.

Правоохоронці, за даними ЗМІ, обшукують приміщення "Укренерго", підрядної організації та інших, залучених до схеми підприємств. У редакції підкреслили, що правоохоронці порушили проти Кудрицького "не одне кримінальне провадження", підозрюючи його у можливих зловживаннях під час керівництва "Укренерго".

Журналісти звернулись за коментарями до ДБР і Кудрицького. На момент публікації у бюро офіційно не повідомляли про обшуки у екскерівника "Укренерго", а сам він це у соцмережах не коментував.

Нагадаємо, 2 вересня минулого року президент Володимир Зеленський звільнив Володимира Кудрицького з посади голови НЕК "Укренерго". Під час термінового голосування Наглядової ради цю пропозицію підтримали четверо з шістьох членів.

3 вересня двоє членів Наглядової Ради, які голосували проти, Данієль Доббені та Педер Андерсон подали заяви про дострокове припинення повноважень. Вони заявили, що вважають рішення про дострокове звільнення Кудрицького політично вмотивованим та безпідставним.

Сам Кудрицький після звільнення заявив, що питання захищеності підстанцій "Укренерго" це рішення не стосувалось. Він запевнив, що надав детальний звіт щодо кожного об’єкту, і у Наглядової Ради жодних запитань не було.

6 вересня у ЗМІ інформували, що Кудрицький проігнорував прохання прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури допомогти у розслідуванні однієї справи. Йшлося про махінації одного з його підлеглих під час закупівлі бронежилетів в перші місяці повномасштабної війни.