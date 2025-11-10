"Енергоатом" підтвердив проведення обшуків: САП розслідує "злив" секретної інформації

Акціонерне товариство "Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом" підтвердило обшуки в офісі 10 листопада, які проводять представники НАБУ і САП. Паралельно з цим створено комісію, що розслідуватиме можливий витік даних, чим могли скористатися фігуранти кримінального провадження.

В "Енергоатомі" запевнили, що повністю співпрацює зі слідчими органами, надає всі запитувані матеріали та сприяє об'єктивному і прозорому розслідуванню.

"Компанія не перешкоджає проведенню процесуальних дій і зацікавлена у всебічному з'ясуванні всіх обставин", — йдеться в офіційному повідомленні.

Тим часом у САП створили комісію для проведення службового розслідування щодо можливого витоку даних досудового розслідування НАБУ і САП.

Найімовірніше, йдеться про те, що один із фігурантів справи Тимур Міндіч зміг покинути Україну за кілька годин до того, як до нього з обшуками нагрянули детективи антикорупційних органів.

Розслідування ініціював голова САП Олександр Клименко на підставі рапорту одного з прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, що здійснює процесуальне керівництво з розслідування масштабної корупційної схеми у сфері енергетики та низки інших справ.

"Службове розслідування здійснює відділ внутрішнього контролю САП. Його висновки можуть стати підставою для адміністративних і процесуальних рішень", — заявили в прокуратурі.

Маховик корупційного скандалу продовжує розкручуватися. Сьогодні ж слідчі повідомили, що легалізація коштів, "відмитих" на будівництві захисних споруд над енергооб'єктами, відбувалася через офіс злочинної організації в центрі Києва, що належав сім'ї колишнього народного депутата, а нині сенатора Росії Андрія Деркача, якого звинувачено в Україні в держзраді.

Загалом через так звану "пральню" пройшло близько $100 мільйонів.

