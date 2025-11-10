Детективы НАБУ проводят обыски у Миндича: за несколько часов до этого он выехал из страны, — УП

Детективы Национального антикоррупционного бюро, по данным УП, утром 10 ноября проводят обыски у бизнесмена и совладельца студии "Квартал 95" Тимура Миндича. По словам журналистов, следственные действия проходят в Киеве.

Об обысках у Тимура Миндича журналисты "Украинской правды" сообщают со ссылкой на неназванные источники в правоохранительных органах. Полиция, представители Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры на момент публикации новости не комментировали это сообщение.

Также в УП со ссылкой на собеседников в политических кругах утверждают, что Миндич якобы "сбежал" из Украины ночью 10 ноября, за несколько часов до начала обысков.

В июле журналисты "Украинской правды" со ссылкой на источники в бизнес-кругах писали, что детективы НАБУ и САП зафиксировали разговоры бизнесмена и совладельца студии "Квартал 95" Тимура Миндича во время прослушивания в квартире, где президент Украины Владимир Зеленский за пять лет до того праздновал день рождения. Эту информацию правоохранители также не комментировали.

О том, что НАБУ проводят обыски у Миндича, написал также народный депутат от партии "Голос" Ярослав Железняк.

"Миндича резко вывезли из страны как раз перед обысками. И не только его. Будет скрываться в Израиле и Австрии", — написал депутат.

Что известно о Тимуре Миндиче

Напомним, народный депутат Ярослав Железняк 20 июня заявлял, что совладелец "Квартала 95" Тимур Миндич якобы выехал из Украины. Нардеп утверждал, что Миндич является близким к Офису президента Украины.

Журналисты Bihus.info в марте 2024 года опубликовали расследование, в котором утверждали, что связанная с ОП телекомпания получает сотни миллионов от канала "Рада". По словам расследователей, Тимур Миндич в марте 2020 года несколько раз мог посещать Офис президента, а за год до того во время своей предвыборной кампании Владимир Зеленский якобы ездил на его "Мерседесе".