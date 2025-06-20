"В ближайшее время не увидим": совладелец "Квартала 95" Тимур Миндич выехал из Украины, — нардеп

Кинопродюсер, бизнесмен и один из бенефициарных владельцев студии "Квартал 95" Тимур Миндич, предположительно, 20 июня выехал за границу. Народный депутат Украины от партии "Голос" Ярослав Железняк утверждает, что предприниматель покинул Украину в направлении Молдовы.

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Нардеп заявил в своем Telegram-канале, что 45-летний бизнесмен выехал за границу чуть позже полуночи. Он отметил, что Миндич занимался медиа-, энерго-, агро- и финансово-банковским бизнесом.

Ярослав Железняк добавил, что Тимур Миндич близок к Офису президента Украины.

"Злые языки говорят, что в ближайшее время мы его не увидим. Но мы не верим! Точно приедет да еще и с дронами (хотя и этот бизнес у него есть)", — написал депутат.

Ярослав Железняк утверждает, что Тимур Миндич выехал в Молдову Фото: скриншот

Что известно о Тимуре Миндиче

В опубликованном в марте 2024 года расследовании по связанной с ОП телекомпании журналисты Bihus.info отмечали, один из бенефициарных владельцев "Квартала 95" Тимур Миндич в марте 2020-го мог несколько раз приезжать в Офис президента, а во время предвыборной кампании в 2019-м президент Украины Владимир Зеленский ездил на его "Мерседесе".

Также журналисты Bihus.Info 20 мая опубликовали расследование о возведении укреплений Вооруженных сил Украины в Херсонской и Житомирской областях, расследователи выяснили, что причастные к строительству компании могут иметь связь с близким к Владимиру Зеленскому бизнесменом Тимуром Миндичем.

14 апреля Ярослав Железняк заявил со ссылкой на собственные источники, что Белый дом готовил санкции США против окружения Зеленского, чтобы заставить украинскую власть подписать соглашение о ресурсах. По словам нардепа, в списках фигурировал в том числе бизнесмен и продюсер Тимур Миндич. Железняк также заявлял, что Миндича называют "кошельком" Офиса президента и "смотрящим" за строительной отраслью и энергетикой.