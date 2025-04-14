После спора с Трампом: Белый дом готовил санкции США против окружения Зеленского, — нардеп (видео)

Администрация президента США Дональда Трампа планировала ввести санкции против высших чиновников Украины и близких к Офису президента людей, чтобы принудить украинскую власть к подписанию соглашения о полезных ископаемых, говорит депутат Верховной Рады Ярослав Железняк со ссылкой на собственные источники.

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Об этом нардеп от партии "Голос" рассказал в видео, опубликованном на его YouTube-канале 13 апреля.

Нардеп Ярослав Железняк прокомментировал слухи о санкционных списках США для окружения Зеленского. На видео с 1:35.

Железняк привел информацию из рассылки для подписчиков издания "Левый берег", в которой говорилось, что одним из методов давления на украинскую власть для подписания соглашения о полезных ископаемых являются санкции к окружению Зеленского. Вроде бы существуют два санкционных списка. В первом есть 17 человек, в том числе руководитель офиса президента Андрей Ермак, бывший помощник президента Сергей Шефир, кинопродюсер и бизнес-партнер Ермака Артем Колюбаев, бизнесмен и продюсер Тимур Миндич и также бизнес-партнеры и другие близкие к самому Зеленскому люди, пересказывает депутат содержание рассылки.

"Двух последних традиционно называют кошельками Офиса президента и "смотрящими" за строительной отраслью и энергетикой, я так понимаю, это речь идет о Кулебаеве и Миниче", — сказал Ярослав Железняк.

Второй приведенный в рассылке список, по словам депутата, значительно шире и насчитывает 279 человек. В него якобы добавили всех министров, руководящий состав Офиса президента, ключевых членов фракции "Слуга народа", бизнес-партнеров Зеленского и его коллег по студии "Квартал 95".

"Что интересно, в обоих списках отсутствует председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, поэтому на Банковой предполагают, что он вполне мог быть причастен к составлению упомянутых списков, учитывая то, что парламентский глава слуг уже длительное время конфликтует с руководителем Офиса президента, подозрение небезосновательно. Также под подозрением ОП лидер "Европейской Солидарности" Петр Порошенко, будто именно он мог подсказать американцам такой инструмент давления после того, как Владимир Зеленский ввел санкции против него самого", — процитировал Железняк текст рассылки издания.

Санкции США против Офиса президента: детали от нардепа

Ярослав Железняк отметил, что слухи о санкциях являются небезосновательными, и больше всего они активизировались перед выступлением Трампа в Конгрессе США, за несколько минут до которого Владимир Зеленский опубликовал сообщение, которое "так или иначе воспринялось как извинение перед Трампом" за спор в Овальном кабинете во время встречи президентов 28 февраля.

"За день до этого несколько моих источников в финансовых кругах говорили, что идет активный анализ относительно того, что делать и как платить зарплаты определенным заместителям ОП или министрам, если они подпадут под санкции США", — сказал парламентарий.

Он отметил, что санкции Соединенных Штатов делятся на 2 типа: финансовые и более широкие санкции от Государственного департамента США, которые включают перемещение, ограничения для родственников и тому подобное. По мнению Железняка, в случае санкций как инструментов давления для подписания минеральной сделки речь идет, скорее всего, о первом варианте.

"Согласно моей информации от нескольких источников, да, действительно такой вариант санкций готовился как минимум до этого поста как ответ на эту позицию Зеленского и его окружения во время ссоры в Овальном кабинете", — рассказал депутат.

Относительно второго списка на 279 человек нардеп отметил, что не владеет информацией, которой можно было бы доверять.

Напомним, 12 апреля на официальном сайте президента Украины был опубликован указ о введении в действие новых санкций Совета национальной безопасности и обороны против бывшего первого вице-премьер-министра Сергея Арбузова, экс-главы Администрации президента Андрея Клюева, владельца сети "Эльдорадо" Виктора Полищука и ️совладелицы "Айбокс Банка" Алены Шевцовой.

Указом, опубликованным 11 апреля, Владимир Зеленский ввел санкции СНБО против политолога Вадима Карасева, экс-ведущего канала NewsOne Александра Шелеста и военкоров из России.