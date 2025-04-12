Полищук, Шевцова, Арбузов и Клюев: Зеленский ввел в действие новые санкции СНБО

Президент Владимир Зеленский подписал Указ о введении персональных санкций в отношении четырех украинских политиков и бизнесменов.

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Об этом сообщается на официальном сайте главы государства.

Отмечается, что Владимир Зеленский подписал Указ №231/2025, которым утвердил сегодняшнее решение Совета национальной безопасности и обороны Украины по применению персональных специальных экономических и других ограничительных мер в отношении четырех человек.

Указ президента Владимира Зеленского Фото: Скриншот

Согласно приложению к решению СНБОУ, санкции ввели против должностных лиц времен Виктора Януковича — бывшего первого вице-премьер-министра Сергея Арбузова и экс-главы Администрации президента Андрея Клюева.

Кроме того, ограничительные меры коснулись владельца сети "Эльдорадо" Виктора Полищука и ️совладелицы "Айбокс Банка" Алены Шевцовой, который, как отмечали правоохранители, за год полномасштабной войны с Россией "отмыл" почти пять миллиардов гривен, полученных теневым игорным бизнесом.

Как отмечается, они будут лишены государственных наград и будет введен ряд ограничений, в частности блокирование активов.

Напомним, 11 апреля в президентских указах №229/2025 и 230/2025 Владимир Зеленский ввел санкции Совета национальной безопасности и обороны против 71 физических и 18 юридических лиц. Среди них украинский политолог Вадим Карасев, бывший ведущий канала NewsOne Константин Кеворкян, блогер Александр Шелест, продюсер Юрий Бардаш и адвокат подозреваемого в государственной измене блогера Анатолия Шария Сталина Гуревич.

В январе санкции были введены против действующих народных депутатов Юрия Бойко и Нестора Шуфрича.