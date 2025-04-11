Зеленский ввел новые санкции СНБО: в список попали Шелест, Карасев и адвокат Шария (документ)

Президент Украины Владимир Зеленский ввел указом новые санкции Совета национальной безопасности и обороны. В списке оказались политолог Вадим Карасев, бывший ведущий канала NewsOne Александр Шелест и военкоры из РФ.

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Об этом сказано в президентских указах №229/2025 и 230/2025, который опубликован 11 апреля.

Предложения по санкциям внесла Служба безопасности Украины. В приложении к документу указан список физических и юридических лиц, на которых наложены санкции. В нем — 71 человек и 18 медиа, включая проект осужденного за госизмену экс-депутата Виктора Медведчука "Другая Украина".

Среди физлиц — украинский политолог Вадим Карасев и бывший ведущий канала NewsOne, журналист и экс-депутат Харьковского горсовета Константин Кеворкян и блогер Александр Шелест. Основной YouTube канал "Александр ШЕЛЕСТ" внесен в список пророссийских медиа Центром противодействия дезинформации при СНБО.

Примечательно, что Вадима Карасева два раза внесли в санкционный список.

СНБО ввел санкции против следующих пропагандистов:

военкора канала "Россия 1" Александра Сладкова;

военкоров из РФ Даниила Бессонова и Андрея Руденко;

российской журналистки Арины Шараповой;

продюсера из Украины Юрия Бардаша.

Кроме них, под санкциями оказалась и Сталина Гуревич, адвокат подозреваемого в государственной измене блогера Анатолия Шария.

Указанных лиц ожидает блокирование активов, лишение государственных наград, ограничение торговых операций, предотвращение вывода капиталов, остановка выполнения экономических и финансовых обязательств и запрет распространения медиа на территории Украины.

Кроме этого, в списке СНБО есть ряд граждан России, в том числе имеющие удостоверения моряков. Также есть граждане Китая Цао Лянь и Ян Сун.

"Усиливаем давление на пропагандистов войны и оправдывающих Россию, вместе с партнерами блокируем деятельность российского теневого флота. Готовится и еще одно решение СНБО по функционерам", — заметил глава государства.

Напомним, Зеленский ранее ввел санкции против бизнесмена и 5-го президента Украины Петра Порошенко. Политик попал в список за вывод миллиардов гривен во время полномасштабной войны.

Журналисты выяснили, как РФ в обход санкций получала китайские тягачи. Производитель на 90% принадлежит немецкой корпорации Mercedes-Benz, в схеме замечены посредники из орбиты Медведчука.