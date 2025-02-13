Санкции против Порошенко: Зеленский озвучил причины и сказал, когда их могут снять (видео)

По словам Зеленского, эти санкции будут не последними. Президент говорит, что располагает информацией об отмывании через благотворительные фонды Порошенко средств, направленных на поддержку ВСУ.

Related video

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что введенные Советом национальной безопасности и обороны санкции против депутата, бизнесмена и 5-го президента Украины Петра Порошенко не будут последними. Об этом глава государства сказал во время посещения Хмельницкой атомной электростанции, сообщает "Суспільне".

Зеленский рассказал, что Порошенко попал под санкции из-за вывода миллиардов гривен на протяжении всей войны — не только после полномасштабного вторжения, но и до него. По словам президента, раньше он не видел этих цифр, потому что финансовый мониторинг их не показывал, а сейчас Служба безопасности Украины и финмониторинг показали "отмывание" миллиардов.

"И все эти люди, Медведчук и Порошенко — они партнеры в этом кейсе, но я не хочу обвинять, это делают суды. И это же не то, что кто-то там за решеткой из-за санкций. Санкции — это ограничение на сегодня использовать те или иные деньги, которые были заработаны вот таким незаконным путем", — сказал Зеленский.

Кроме того, глава государства сообщил "Суспільному", что у него есть данные о якобы отмывании средств через благотворительные фонды Порошенко. По словам Зеленского, предназначенные для поддержки ВСУ деньги передавались членам партии "Европейская солидарность".

Президент отметил, что санкции могут снять, если подсанкционные лица вернут выведенные средства в украинский бюджет. Они будут направлены на нужды Вооруженных сил Украины.

Санкции против Порошенко: детали

О введении санкций СНБО против Петра Порошенко сообщило вечером 12 февраля издание Forbes Ukraine со ссылкой на два осведомленных источника.

В тот же вечер Порошенко отреагировал на санкции СНБО и назвал их политическими преследованиями накануне вероятных выборов. По его словам, это решение является неконституционным и направленным против него как "лидера оппозиции".

13 февраля был обнародован указ президента Украины Владимира Зеленского №81/2025 о санкциях против украинских бизнесменов Игоря Коломойского, Константина Жеваго, Геннадия Боголюбова, бывшего народного депутата Виктора Медведчука и нардепа от "Европейской солидарности" Петра Порошенко. Санкции против Порошенко, по словам источников "Украинской правды" в силовых структурах, введены из-за подозрения в государственной измене. Предыдущему президенту инкриминируют сговор с российскими властями, в результате которого было предоставлено разрешение "Центрэнерго" закупать уголь на оккупированных территориях Донбасса, участие в создании "Партии регионов", работу в правительстве Виктора Януковича, участие в подготовке Харьковских соглашений, сотрудничество с РФ через фабрику "Рошен" в Липецке и "Севморзавод" в Крыму и заинтересованность в размещении российского Черноморского флота на Крымском полуострове.

Фракция "Европейская солидарность" 13 февраля сорвала заседание Верховной Рады. Депутаты заблокировали трибуну парламента с плакатом "Нет диктатуре" в руках.