Санкції проти Порошенка: Зеленський озвучив причини і сказав, коли їх можуть зняти (відео)

За словами Зеленського, ці санкції будуть не останніми. Президент говорить, що має інформацію про відмивання через благодійні фонди Порошенка коштів, спрямованих на підтримку ЗСУ.

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Президент України Володимир Зеленський заявив, що запроваджені Радою національної безпеки і оборони санкції проти депутата, бізнесмена та 5-го президента України Петра Порошенка не будуть останніми. Про це голова держави сказав під час відвідування Хмельницької атомної електростанції, повідомляє "Суспільне".

Зеленський розповів, що Порошенко потрапив під санкції через виведення мільярдів гривень упродовж всієї війни — не лише після повномасштабного вторгнення, а й до нього. За словами президента, раніше він не бачив цих цифр, бо фінансовий моніторинг їх не показував, а зараз Служба безпеки України та фінмоніторинг показали "відмивання" мільярдів.

"І всі ці люди, Медведчук та Порошенко — вони партнери в цьому кейсі, але я не хочу звинувачувати, це роблять суди. І це ж не те, що хтось там за ґратами через санкції. Санкції — це обмеження на сьогодні використовувати ті чи інші гроші, які були зароблені ось таким незаконним шляхом", — сказав Зеленський.

Крім того, голова держави повідомив "Суспільному", що в нього є дані про нібито відмивання коштів через благодійні фонди Порошенка. За словами Зеленського, призначені для підтримки ЗСУ гроші передавалися членам партії "Європейська солідарність".

Президент зазначив, що санкції можуть зняти, якщо підсанкційні особи повернуть виведені кошти до українського бюджету. Вони будуть спрямовані на потреби Збройних сил України.

Санкції проти Порошенка: деталі

Про запровадження санкцій РНБО проти Петра Порошенка повідомило ввечері 12 лютого видання Forbes Ukraine із посиланням на два обізнані джерела.

Того ж вечора Порошенко відреагував на санкції РНБО та назвав їх політичними переслідуваннями напередодні ймовірних виборів. За його словами, це рішення є неконституційним і спрямованим проти нього як "лідера опозиції".

13 лютого було оприлюднено указ президента України Володимира Зеленського №81/2025 про санкції проти українських бізнесменів Ігоря Коломойського, Костянтина Жеваго, Геннадія Боголюбова, колишнього народного депутата Віктора Медведчука і нардепа від "Європейської солідарності" Петра Порошенка. Санкції проти Порошенка, за словами джерел "Української правди" в силових структурах, введені через підозру у державній зраді. Попередньому президенту інкримінують змову з російською владою, в результаті якого було надано дозвіл "Центренерго" закуповувати вугілля на окупованих територіях Донбасу, участь у створенні "Партій регіонів", роботу в уряді Віктора Януковича, участь у підготовці Харківських угод, співпрацю з РФ через фабрику "Рошен" у Липецьку і "Сєвморзавод" у Криму та зацікавленість у розміщенні російського Чорноморського флоту на Кримському півострові.

Фракція "Європейська солідарність" 13 лютого зірвала засідання Верховної Ради. Депутати заблокували трибуну парламенту з плакатом "Ні диктатурі" в руках.