"Переміг не здоровий глузд": Порошенко відреагував на санкції РНБО (відео)

Українська влада готується до виборів і тому почала політичні переслідування, заявив народний депутат Петро Порошенко.

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Народний депутат України, лідер партії "Європейська солідарність" та п'ятий президент України Петро Порошенко прокоментував рішення Ради національної безпеки та оборони, яка наклала на нього санкції. На думку Порошенка, ідеться про політичні переслідування, якими займається президент Володимир Зеленський. Про це він сказав на відео, опублікованому у своєму YouTube-каналі.

Петро Порошенко і санкції РНБО - реакція політика

Порошенко заявив, що рішення РНБО є повністю не конституційним і спрямованим проти нього як "лідера опозиції". Після цього він перелічив посадовців, які можуть бути причетними до таких дій влади. Серед них — і члени радбезу, і Кабінет Міністрів. Найголовніший відповідальний за такі дії — Володимир Зеленський, заявив політик.

"Чомусь до останнього вірив, що здоровий глузд переможе. Але переміг не здоровий. Я повернувся із закордонного відрядження, хоча мене всі попереджали, що у владі дах зірвало, і що краще мені залишатися за кордоном", — пролунало на відео.

Лідер "Європейської солідарності" перелічив недоліки, які він бачить у рішеннях чинного президента. Серед іншого, згадав про будівництво доріг, занедбану армію, ігнорування розвідданих, відсутність підготовку до війни тощо. Після цього нардеп закликав народ до єдності і пояснив, що не дивлячись ні на що, планує завтра везти дрони на фронт.

На завершення Порошенко порівняв Зеленського з президентом РФ Володимиром Путіним і заявив, що, ймовірно, у чинної влади почалась підготовка до виборів.

"Чому вони це роблять? Ненависть, страх, помста. І тому, що в них почалися вибори, не в нас, у влади", — сказав політик.

Петро Порошенко і санкції РНБО — деталі

Зазначимо, увечері 12 лютого видання Forbes Ukraine повідомило про накладання санкцій РНБО на Петра Порошенка. Анонімне джерело журналістів заявило, що можливі підозри у державній зраді. Після цього з'явилось вечірнє звернення Зеленського, у якому він говорив про відповідальність українських політиків за знищення національної безпеки та "продаж України". Президент не називав імен, але 13 лютого має з'явитись підписаний ним указ про запровадження санкцій.

Нагадуємо, увечері 12 лютого відбулась телефонна розмова президента США Дональда Трампа з Володимиром Путіним та Володимиром Зеленським. Фокус підсумував, як далі відбуватимуться перемовини щодо завершення війни.