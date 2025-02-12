"Победил не здравый смысл": Порошенко отреагировал на санкции СНБО (видео)

Украинская власть готовится к выборам и поэтому начала политические преследования, заявил народный депутат Петр Порошенко.

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Народный депутат Украины, лидер партии "Европейская солидарность" и пятый президент Украины Петр Порошенко прокомментировал решение Совета национальной безопасности и обороны, который наложил на него санкции. По мнению Порошенко, речь идет о политических преследованиях, которыми занимается президент Владимир Зеленский. Об этом он сказал на видео, опубликованном в своем YouTube-канале.

Петр Порошенко и санкции СНБО — реакция политика

Порошенко заявил, что решение СНБО является полностью не конституционным и направленным против него как "лидера оппозиции". После этого он перечислил должностных лиц, которые могут быть причастны к таким действиям власти. Среди них — и члены совбеза, и Кабинет Министров. Самый главный ответственный за такие действия — Владимир Зеленский, заявил политик.

"Почему-то до последнего верил, что здравый смысл победит. Но победил не здравый. Я вернулся из заграничной командировки, хотя меня все предупреждали, что у власти крышу сорвало, и что лучше мне оставаться за границей", — прозвучало на видео.

Лидер "Европейской солидарности" перечислил недостатки, которые он видит в решениях действующего президента. Среди прочего, вспомнил о строительстве дорог, заброшенной армии, игнорировании разведданных, отсутствии подготовки к войне и тому подобное. После этого нардеп призвал народ к единству и объяснил, что несмотря ни на что, планирует завтра везти дроны на фронт.

В завершение Порошенко сравнил Зеленского с президентом РФ Владимиром Путиным и заявил, что, вероятно, у действующей власти началась подготовка к выборам.

"Почему они это делают? Ненависть, страх, месть. И потому, что у них начались выборы, не у нас, у власти", — сказал политик.

Петр Порошенко и санкции СНБО — детали

Отметим, вечером 12 февраля издание Forbes Ukraine сообщило о наложении санкций СНБО на Петра Порошенко. Анонимный источник журналистов заявил, что возможны подозрения в государственной измене. После этого появилось вечернее обращение Зеленского, в котором он говорил об ответственности украинских политиков за уничтожение национальной безопасности и "продажу Украины". Президент не называл имен, но 13 февраля должен появиться подписанный им указ о введении санкций.

Напоминаем, вечером 12 февраля состоялся телефонный разговор президента США Дональда Трампа с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. Фокус подытожил, как дальше будут происходить переговоры по завершению войны.