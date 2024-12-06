"Прекратите отдавать приказ": Порошенко раскритиковал ВСУ за "мясные штурмы" (видео)

Порошенко в США заявил, что считает, что Украина должна перейти в оборону, то есть сделать то же, что сделала Россия весной 2023 года и строить укрепления.

Пятый президент Украины Петр Порошенко посетил США, где во время своего выступления в организации Atlantic Council раскритиковал командование ВСУ из-за "мясных штурмов". В Евразийском центре Atlantic Council выложили разговор с экс-президентом Украины.

Порошенко раскритиковал текущую тактику Вооруженных сил Украины, в частности, отправку солдат ВСУ на штурмы для отражения захваченных россиянами позиций, "из-за того, что кто-то боится доложить наверху, что мы теряем этот лес".

Порошенко считает, что Украина должна перейти в оборону, то есть сделать то же, что сделала Россия весной 2023 года и строить укрепления.

"Мы должны прекратить использовать народ Украины как инструмент для "операции мясного шторма". Прекратите отдавать приказ о наступательной операции сейчас. Мы можем это сделать (пойти в наступление. — Ред.), но цена будет колоссальной. И даст негативный результат в будущем. Нам просто нужно перестать работать на ТВ и начать работать на спасение солдат", — заявил он.

Ранее Порошенко заявил, что с оружием в руках помогал оборонять Киев от российских оккупантов в начале полномасштабного вторжения в 2022 году. По словам политика, он в составе 206-го батальона обеспечивал эвакуацию Бучи, Гостомеля, Ирпеня. При этом отметил, что вся власть из украинской столицы якобы сбежала.