"Вся власть сдрислуна из Киева": Порошенко рассказал, как оборонял столицу в 2022 году (видео)

По словам политика, он в составе 206 батальона обеспечивал эвакуацию Бучи, Гостомеля, Ирпеня, а также помогал создавать блокпосты и раздавал оружие. При этом отметил, что вся власть из украинской столицы якобы сбежала.

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Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что с оружием в руках помогал оборонять Киев от российских оккупантов в начале полномасштабного вторжения в 2022 году. Об этом он рассказал в эфире своего телеканала "Прямой".

По словам политика, он в составе 206 батальона обеспечивал эвакуацию Бучи, Гостомеля, Ирпеня, а также помогал создавать блокпосты и раздавал оружие. При этом отметил, что вся власть из украинской столицы якобы сбежала.

"В первые часы широкомасштабного вторжения и я здесь с оружием в руках, когда вся власть сдернула из Киева, мы сформировали батальоны. И в рамках 206 батальона мы обеспечили эвакуацию Бучи, Гостомеля, Ирпеня, блокпосты, раздача оружия и, наконец, защиту Киева от российских захватчиков", — рассказал Порошенко.

В рамках того же эфира он заявил, был счастлив услышать о том, что в плане победы президента Владимира Зеленского есть пункт о вступлении Украины в НАТО. Однако ему хочется услышать конкретные шаги к этому.

"До этого мы должны получить шведский или финский типы гарантий безопасности, а не то, что подписано сейчас. А в первый день мира – полноправное членство, которое обеспечит безопасность Украины в рамках 5 статьи Устава Альянса", — сказал он.

Напомним, что Петр Порошенко в 2021 году говорил, что купил телеканал "Прямой".

В прошлом месяце СМИ сообщали, Россия внесла Порошенко в список "террористов и экстремистов". Кроме бывшего президента в реестр "террористов и экстремистов" попал его сын Алексей и экс-гендиректор фабрики "Рошен" в Липецкой области Олег Казаков.

Также сообщалось, что в НАПК зафиксировали рекордные заработки Порошенко в войну. Так, по словам журналистов, только за сентябрь увеличил свое состояние на более 1 миллиард 132 миллиона 465 тысяч гривен. Основной источник дохода — проценты и дивиденды от ценных бумаг.