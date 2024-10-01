В НАПК зафиксировали рекордные заработки Порошенко в войну: только за месяц обогатился на миллиард, — СМИ

Related video

Лидер фракции "Европейская солидарность", нардеп Петр Порошенко только за первый месяц осени обогатился более чем на 1 миллиард гривен, говорится в декларациях олигарха на портале Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции, сообщает УНИАН.

Согласно сообщению издания, Петр Порошенко только за сентябрь увеличил свое состояние на более 1 миллиард 132 миллиона 465 тысяч гривен. Основной источник дохода — проценты и дивиденды от ценных бумаг.

Издание пишет, что по сравнению с довоенным временами состояние Порошенко в войну выросло кратно. Например, за аналогичный период 2019 года Порошенко заработал в 125 раз меньше — лишь чуть больше 8 млн грн. А за год до войны, в сентябре 2021, олигарх подал в НАПК сведения о том, что вообще не заработал ни копейки.

Ранее в СМИ также сообщалось, что фонд Порошенко и близкая к нему ОО "Дело общин" потратили средства на залоги подозреваемым по уголовным делам и на куплю-продажу государственных облигаций.

Депутаты Порошенко попали в громкий скандал. Издание напоминает, что лидер фракции "Евросолидарность" в Днепровском горсовете Камиль Примаков и его жена были замечены в январе 2024 года на Мальдивской вечеринке в драгоценностях на более чем 10 млн грн. На Мальдивах они полетели вместо командировки на международную конференцию по вопросам послевоенного восстановления украинских регионов.

Также в материале говорится о том, что согласно аналитическому отчету YouControl, депутаты от партии "Европейская солидарность", которых в парламенте всего 27 из 401, во время войны обогатились на сумму большую, чем все остальные депутаты вместе взятые.