В НАЗК зафіксували рекордні заробітки Порошенка у війну: лише за місяць збагатів на мільярд, — ЗМІ

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Лідер фракції "Європейська солідарність", нардеп Петро Порошенко лише за перший місяць осені збагатів на понад 1 мільярд гривень, йдеться у деклараціях олігарха на порталі Національного агентства з питань запобігання корупції, повідомляє УНІАН.

Згідно з повідомленням видання, Петро Порошенко лише за вересень збільшив свої статки на понад 1 мільярд 132 мільйони 465 тисяч гривень. Основне джерело доходу – відсотки та дивіденди від цінних паперів.

Видання пише, що у порівнянні з довоєнним часами статки Порошенка у війну зросли кратно. Наприклад, за аналогічний період 2019 року Порошенко заробив в 125 разів менше – лише трохи більше 8 млн грн. А за рік до війни, у вересні 2021, олігарх подав до НАЗК відомості про те, що взагалі не заробив ні копійки.

Раніше у ЗМІ також повідомлялось, що фонд Порошенка та близька до нього ГО "Справа громад" витратили кошти на застави підозрюваним у кримінальних справах та на купівлю-продаж державних облігацій.

Депутати Порошенка потрапили в гучний скандал. Видання нагадує, що лідер фракції "Євросолідарність" у Дніпровській міськраді Каміль Примаков та його дружина були помічені у січні 2024 року на Мальдівській вечірці у коштовностях на понад 10 млн грн. На Мальдівах вони полетіли замість відрядження на міжнародну конференцію з питань післявоєнної відбудови українських регіонів.

Також у матеріалі йдеться про те, що згідно з аналітичним звітом YouControl, депутати від партії "Європейська солідарність", яких у парламенті всього 27 з 401, під час війни збагатилися на суму більшу, ніж усі інші депутати разом узяті.