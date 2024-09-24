Россия внесла Порошенко в список "террористов и экстремистов", — СМИ

Кроме бывшего президента в реестр "террористов и экстремистов" попал его сын Алексей и экс-гендиректор фабрики "Рошен" в Липецкой области Олег Казаков.

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Росфинмониторинг внес пятого президента Украины и народного депутата Верховной Рады Петра Порошенко в реестр "террористов и экстремистов". Об этом сообщило "Настоящее время".

По данным журналистов, в перечень "террористов и экстремистов" также попал его старший сын Алексей Порошенко и бывший гендиректор фабрики "Рошен" в Липецкой области Олег Казаков.

Все трое, как отмечает издание, попали в реестр как участники "экстремистского объединения".

Сам Петр Порошенко пока не комментировал эту информацию.

На официальном сайте партии "Европейская Солидарность" и ее официальных страницах в социальных сетях также пока нет заявлений о внесении Петра Порошенко в перечень "террористов и экстремистов".

Напомним, 13 сентября издание "Українські Новини" сообщило, что Порошенко и его организации внесли 17 млн грн за экс-замминистра, которого обвиняют в убытках государству на полмиллиарда.

В августе Петр Порошенко предложил разрешить депутатам и госслужащим выезд за границу, но подвергся критике.