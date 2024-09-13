Порошенко и его организации внесли 17 млн грн за экс-замминистра, которого обвиняют в убытках государству на полмиллиарда, — СМИ

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Подконтрольные Петру Порошенко благотворительные организации ОО "Солидарное дело громад" и "Благотворительный фонд Порошенко" внесли 17 млн грн на судебный залог за подозреваемого в уголовных преступлениях экс-заместителя министра обороны. Соответствующее решение суда опубликовал политический эксперт Валентин Гладких, говорится в материале издания Українські Новини.

"Речь идет об экс-заместителе министра обороны при президентстве Порошенко Игоре Павловском, которого задержали за организацию поставок армии военной техники низкого качества. Речь идет о десантных катерах "Кентавр", которые изготавливала "Кузница на Рыбальском" и об автомобилях неотложной медицинской помощи, произведенных "Богдан Моторс", — пишет Гладких.

Эксперт приводит данные следствия, по которым указанная техника не соответствовала установленным требованиям и не могла использоваться в ВСУ.

"По подсчетам ГБР, такие действия привели к причинению ущерба государству на более 475 млн гривен. Наказание по инкриминируемым статьям предусматривает от семи до десяти лет заключения. В суде ОО "Солидарное дело громад" и "Благотворительный фонд Порошенко" внесли за Павловского 17 миллионов гривен залога", — пишет эксперт.

Гладких отмечает, что совладельцем обоих предприятий, которые фигурируют в уголовных производствах ГБР, — "Кузница на Рыбальском" и "Богдан Моторс" — был Петр Порошенко.

Как сообщалось, депутата Береговского городского совета от "Евросолидарности" Виктора Саенкова ранее задержали по подозрению в незаконной переправке уклонистов за границу.