Порошенко та його організації внесли 17 млн грн за ексзаступника міністра, якого звинувачують в збитках державі на півмільярда, — ЗМІ

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Підконтрольні Петру Порошенку благодійні організації ГО "Солідарна справа громад" та "Благодійний фонд Порошенка" внесли 17 млн грн на судову заставу за підозрюваного у кримінальних злочинах ексзаступника міністра оборони. Відповідне рішення суду опублікував політичний експерт Валентин Гладких, йдеться у матеріалі видання Українські Новини.

"Мова йде про ексзаступника міністра оборони за президентства Порошенка Ігоря Павловського, якого затримали за організацію постачання армії військової техніки низької якості. Йдеться про десантні катери "Кентавр", які виготовляла "Кузня на Рибальському" та про автомобілі невідкладної медичної допомоги вироблені "Богдан Моторс", — пише Гладких.

Експерт приводить дані слідства, за якими вказана техніка не відповідала встановленим вимогам і не могла використовуватися у ЗСУ.

"За підрахунками ДБР, такі дії призвели до заподіяння збитків державі на понад 475 млн гривень. Покарання за інкримінованими статтями передбачає від семи до десяти років ув'язнення. У суді ГО "Солідарна справа громад" та "Благодійний фонд Порошенка" внесли за Павловського 17 мільйонів гривень застави", — пише експерт.

Гладких зазначає, що співвласником обох підприємств, які фігурують у кримінальних провадженнях ДБР, — "Кузня на Рибальському" та "Богдан Моторс" — був Петро Порошенко.

Як повідомлялось, депутата Берегівської міської ради від "Євросолідарності" Віктора Саєнкова раніше затримали за підозрою у незаконному переправленні ухилянтів за кордон.